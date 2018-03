Picco et Garneau: la sagesse éliminatoire

L’expérience en séries ne s’achète pas, se plaisent à dire les hommes de hockey chaque an à l’approche du tournoi printanier. Chez les Remparts, ce vieux cliché s’applique pour Andrew Picco et Olivier Garneau, qui jouaient un rôle secondaire lors de la finale de la coupe du Président en 2015.

Trois ans plus tard, l’imposant défenseur et l’attaquant figureront parmi les principaux acteurs de leur équipe lorsque la confrontation de huitième de finale contre les Islanders de Charlottetown se mettra en branle, samedi après-midi.

«Toute l’expérience qu’on peut avoir va nous aider à connaître un long parcours. Je veux amener ça ici afin de revivre la même chose. En faisant partie des joueurs plus âgés, on a montré la voie aux plus jeunes avec notre leadership et leur expliquer ce que représente les séries et comment il faut travailler», a expliqué Picco, qui à 20 ans, vivra ses dernières séries dans la LHJMQ.

Si Picco a soulevé le précieux trophée avec l’Océanic de Rimouski, Garneau avait disputé 19 des 22 rencontres des Remparts au printemps 2015 alors qu’il était à peine âgé de 16 ans. L’expérience acquise durant cette épopée lui a servi depuis et continuera de l’aider lors du premier tour éliminatoire.

«J’ai eu la chance de jouer 19 matchs à ma première année et je pense que j’ai gardé cette expérience tout au long de ma carrière. Ça m’aide et ça va aider les autres. De ne pas avoir connu la victoire dans les deux dernières années et le fait que je n’aille pas joué l’an passé à cause de ma blessure, je veux vraiment gagner cette année», a souligné le patineur de Québec, contraint de rater le rendez-vous annuel l’an passé en raison d’une blessure au poignet.

Présence capitale

L’entraîneur-chef des Diables rouges, Philippe Boucher, s’attend à ce que ses joueurs qui possèdent une longue feuille de route en pareilles circonstances inspirent leurs coéquipiers moins expérimentés.

«Tu veux que tes vétérans montrent le chemin. Andrew joue très bien depuis Noël, il connaît l’importance de ce qui s’en vient et il sait ce que ça prend pour gagner puisqu’il a gagné.

«Olivier avait quand même un rôle important pour un jeune de 16 ans, il a joué tous les matchs et jouait en fin de match. Quand la pression monte, c’est bon d’avoir des vétérans qui ont vécu ça, et présentement, notre groupe de leaders et de vétérans joue du bon hockey et on leur demande de ne changer rien», a-t-il raconté.

Des ressemblances

Picco estime que l’effectif actuel des Remparts ressemble à celui de l’Océanic qui lui a permis d’obtenir une bague de champion.

«La plus grande ressemblance que je vois est le fait qu’on avait deux bons gardiens en 2015 en Louis-Philip Guindon et Philippe Desrosiers. Je crois que c’est semblable ici puisqu’on a aussi deux excellents gardiens qui peuvent nous garder dans le match chaque soir. Puis, on a la profondeur comme on en avait en 2015. La profondeur et les gardiens sont deux choses qui peuvent te permettre d’aller loin», croit le Terre-Neuvien.

