Plus de surveillance dans les résidences privées pour aînés

Les résidences privées pour aînés du Québec seront bientôt soumises à de nouvelles règles en matière de sécurité incendie. Outre l'obligation d'installer des gicleurs, la réglementation forcera l'ajout de personnel qualifié pour intervenir en tout temps en cas d'incendie.

C'était justement l'une des recommandations du rapport d'enquête sur l'incendie de la Résidence du Havre de L'Isle-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent, où 32 personnes âgées avaient perdu la vie en janvier 2014.

Quatre ans plus tard, Québec rend obligatoire la surveillance 24 heures sur 24, sept jours sur sept dans toutes les résidences privées pour aînés. Dans celles pour personnes autonomes, des employés, mais aussi des bénévoles et même des locataires, pourront assurer cette surveillance. Mais dans les établissements accueillant des cas plus lourds, de nouveaux employés devront être embauchés.

«On va pas faire la police réglementaire. Mais on s'attend à ce que les gens respectent la réglementation le plus rapidement possible», a dit mercredi le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés soutient que certains de ses membres ne pourront pas assumer les coûts de cette nouvelle règle.

«On nous a exigé des gicleurs, de revoir certaines normes concernant le bâtiment, les systèmes d'alarme. Tout ça, ce sont des coûts supplémentaires. Et voilà qu'on ajoute du personnel. On n'est pas contre, mais en même temps ça fragilise beaucoup les petites résidences», a dit son président, Yves Desjardins.

Afin d'éviter de nombreuses fermetures et un exode vers le réseau public, l'organisme propose à Québec d'accroître l'aide financière aux aînés. «Surtout les aînés à faible revenu pour qu'ils puissent avoir une aide supplémentaire pour rester dans leur milieu», a ajouté Yves Desjardins.

Le ministre de la Santé ne dit pas non à cette suggestion. Il y a actuellement 1821 résidences privées pour aînés au Québec. Elles hébergent plus de 133 000 personnes âgées.