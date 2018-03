Il suffit de peu pour se faire plaisir : dresser une belle table, cuire un bon repas, ouvrir une bonne bouteille de vin et inviter des amis qui savent rire et faire rire. Parce que rire et manger sont des besoins essentiels.

D’ailleurs, les billets pour les spectacles d’humoristes, comme le champagne d’ailleurs, devraient être remboursés par l’assurance maladie. Cette semaine, je vais faire participer mes amis à un petit souper sympathique et j’espère qu’ils me feront rire.

Et en dessert, des grosses tranches de panettone à la fois croustillantes et moelleuses couronnées de crème et de fruits. Rien n’est plus sympathique ni plus délicieux que cette combinaison.