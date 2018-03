Un pub à saveur d’Irlande dans Limoilou

La taverne irlandaise Le Trèfle ouvrira deux nouvelles succursales au Québec en 2018, dont une sur la 3e Avenue, dans le quartier Limoilou.

Ce nouveau joueur dans l’industrie des bars et de la restauration à Québec ouvrira ses portes à l’automne, après un investissement de 600 000 $ en équipement et en amélioration locative.

Le pub occupera le rez-de-chaussée d’un immeuble à condominiums présentement en construction où était situé le magasin Fourrures Falardeau.

Photo Stevens LeBlanc

Autre succursale

Joint par Le Journal, le responsable du projet, Ian O’Shaughnessy, a indiqué qu’une autre succursale ouvrira d’ici un mois dans l’arrondissement Verdun, à Montréal, ce qui portera à trois le nombre d’établissements détenus par le groupe. Le Trèfle de Trois-Rivières n’appartient pas aux mêmes intérêts. « On prévoit ouvrir encore cinq ou six tavernes Le Trèfle au Québec », a affirmé le responsable.

Le pub de la 3e Avenue offrira 32 lignes de fût, une centaine d’étiquettes de bière et autant de scotch whisky.

« Nous avons un menu beaucoup plus évolué qu’un menu de pub standard. On est loin de juste le fish & chips. On a aussi du tartare, de la bavette, etc. On a beaucoup de réservations pour le souper. Ce n’est pas juste une destination pour venir boire », a dit M. O’Shaughnessy.

Terrasse

Le développement de ce concept est soutenu par un groupe d’investisseurs de Trois-Rivières, incluant le comédien Rémi-Pierre Paquin.

Le Trèfle de Québec comptera près de 90 places assises à l’intérieur et une terrasse de 40 places. On y recréera l’ambiance typique d’un pub irlandais. « Le Trèfle, c’est un pub de quartier. On aime beaucoup s’impliquer dans la vie sociale. Limoilou a ce profil-là. »

Une cinquantaine d’emplois seront créés par cette ouverture. « Je sais qu’il y a un besoin urgent dans les cuisines. C’est un défi pour les restaurateurs de Québec, mais ce n’est pas assez pour nous arrêter. On s’en vient », a-t-il ajouté.