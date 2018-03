«Une seule voix» pour faire la promotion du tramway

La mobilité est la «priorité» dans la région, affirment quatre organisations vouées au développement de la ville, qui promettent de faire la promotion du réseau de tramway.

Non seulement la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), Accès Transports viables (ATV), le Conseil régional de l'environnement (CRE) et l'Institut de développement urbain (IDU) apportent leur appui au projet de réseau de transport structurant de l'administration Labeaume, mais ils se sont engagés mercredi en conférence de presse à s'en faire les ardents défenseurs.

«Il est peu commun ou même rare que nous parlions d'une seule voix», a d'emblée fait valoir Stéphane Dion, directeur régional de l'IDU. «Nous souhaitons une approche mobilisatrice. C'est une question prioritaire pour nous.»

«Le projet de réseau structurant constitue pour l'IDU une occasion à ne pas manquer afin de doter la Capitale-Nationale d'un projet de transport qui soit rassembleur et moderne», a fait valoir Nathalie Roussin, présidente du conseil régional de Québec de l'IDU.

Il s'agit selon eux d'un projet porteur pour la capitale. L'IDU sera présente sur les tribunes pour participer au débat public et bonifier le projet, a indiqué Mme Roussin, qui a insisté aussi sur l'importance de l'interconnexion avec Lévis.

Idéalement, on aimerait que ce projet soit l'occasion d'ouvrir les discussions sur les tarifs du transport en commun dans la région. L'IDU souhaiterait que les mêmes tarifs s'appliquent pour tous les usagers du transport en commun dans la région, autant dans la couronne nord que sud.

Le projet de réseau «montre l'importante mobilisation dans la société civile», a commenté Étienne Grandmont, d'ATV. «Ce n'est pas surprenant qu'on ait une adhésion aussi forte dans la population», dit-il, puisque ce projet réunit les meilleures idées avancées sur la place publique depuis 20 ans en termes de mobilité.

La CCIQ s'est réjouie que le projet réponde aux «soucis» qu'elle avait identifiées. On espérait notamment une couverture large du territoire, notamment des parcs industriels et de l'aéroport, mais aussi des passages fréquents et fiables.

«On ne peut pas s'en priver. Si on dit non, l'argent va aller ailleurs», a fait valoir la présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce, Julie Bédard.

Les quatre organisations espèrent que la population s'appropriera le projet. «On a tendance à laisser la parole aux chialeux. Ceux qui sont contents pas suffisamment l'occasion de le dire. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu d'arguments qui tiennent la route contre le projet», a exprimé Alexandre Turgeon, du CRE.

Avec les consultations publiques à venir, l'appui de la population, mesuré à 56 % dans un sondage SOM-Cogeco, ne fera que grandir, est-il convaincu.