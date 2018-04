11 vérités à propos des voyages qu'on ne montre généralement pas sur Instagram

À en croire les publicités, les millions de photos sur Instagram et la plupart des articles sur le sujet (on plaide coupable), les voyages sont des expériences magiques et absolument parfaites.

On publie rarement la photo de la file d'attente qu’on a dû se taper avant de voir le fameux Machu Picchu.

On ne parle (malheureusement) pas toujours de la pauvreté qu'on a côtoyée quand on revient de sa cabane sur la plage à Goa.

Et on ne dira pas nécessairement à tout le monde que la raison pour laquelle on a décidé de stationner notre van dans le «sublime» désert de Sonora pendant 5 jours, c’est qu’elle ne décollait tout simplement plus...

Les voyages, c’est vrai que c’est magique, mais pas nécessairement à tous, tous les instants. Surtout si on part loin, et longtemps.

Alors, question de préparer les âmes romantiques et idéalistes à leur prochain voyage à l’autre bout du monde, on a cru bon de dresser une liste de «vérités» qui ne sont généralement pas bonnes à dire!

En voyage, il est «normal»...

1. D'avoir parfois le goût de se rouler en boule sous un bananier.

En voyage, on vit intensément. Et des fois, c’est juste trop. Mais ça passe.

2. D’être un peu déçu d’un lieu mythique.

C’est la réalité: pour faire votre selfie «tout seul» devant le Taj Mahal ou les toits blancs de Santorini, il vous faudra probablement faire la file (longtemps) ou jouer du coude (patiemment).

3. De trouver que le monde est dur.

Pauvreté extrême, inégalités, absence de sécurité, environnement ravagé... Même s’il est rempli de beauté, le monde est pas mal plus rough en vrai qu’avec un filtre Instagram.

4. De trouver que certains voyageurs font dur.

La bêtise n’a pas de frontières et les voyageurs n’en sont pas exempts. On fait des rencontres merveilleuses en voyage, mais certains de vos semblables n’auront peut-être pas toujours des comportements que vous jugerez très respectueux. Malheureusement.

5. D’avoir le mal du pays.

S’ennuyer de ses parents, de ses amis, de son chat ou de la poutine de la Banquise, ça arrive même aux meilleurs.

6. De trouver ça paniquant d'être malade à 4000 km de chez soi.

Bien sûr, ça va de soi pour les «vraies» maladies qui vous conduisent à l’hôpital. Mais même une simple « tourista » à gérer dans une auberge de jeunesse peut devenir quelque chose de particulièrement... stressant.

7. De se faire avoir.

Des vendeurs qui gonflent effrontément les prix au marché, des chauffeurs de taxi qui refusent de vous conduire au bon endroit... Les petites arnaques font souvent partie de la game. Ne le prenez pas trop personnel.

8. De penser à ses petits problèmes.

On s’en veut de penser à nos soi-disant 5 livres en trop ou à notre dernière rupture alors qu’on est en voyage au paradis. Mais la vérité, c’est que nos soucis arrivent généralement à nous suivre partout.

9. D’être à boutte de toutte des fois.

5e jour de pluie consécutif, 9e repas de rice and beans consécutif, 16e jour sans lavage consécutif... Sur la route, il y a des situations qui nous rendent plus irritables que d'autres!

10. D’avoir peur.

D’une araignée tropicale, d’une ruelle louche, de tomber en amour, d’une activité hors de sa zone de confort... Le voyage est un excellent moyen de repousser ses limites, mais ça ne veut pas dire que le courage est là à chaque seconde.

11. De rater 98,9 % de ses selfies.

Sérieusement, après 9 heures de train et un trajet en tuk-tuk, qui a l’air d’un(e) Instababe?

La bonne nouvelle...

... c'est que c'est normal d'oublier tout ça une fois de retour chez soi!

