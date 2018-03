500 agents de sécurité recherchés pour le G7

Alors qu’une pénurie « catastrophique » de main-d’œuvre frappe Québec, un défi attend l’entreprise de sécurité privée qui doit recruter plus de 500 agents pour le Sommet du G7, les 8 et 9 juin, à La Malbaie.

Sur une page Facebook indépendante, une autre annonce de la firme est relayée avec un message mentionnant que « Commissionnaires du Québec a besoin de plus de 500 agents pour le G7 [...] à Québec, dans Charlevoix et au Saguenay. »

Une autre offre de l’entreprise mentionne que certains agents pourraient entrer en fonction en mars, que selon l’affectation la formation pourrait être rémunérée et qu’il est possible d’obtenir un permis temporaire du Bureau de la sécurité privée (BSP).

« Est-ce qu’ils vont faire venir des agents d’ailleurs ? Nous travaillons avec eux [les Commissionnaires] à l’occasion. Dans le domaine, nous n’avons plus le choix de nous dépanner. Nous pouvons déployer le plus grand nombre d’agents à Québec, mais on n’a eu aucun appel encore de leur part », ajoute M. Sirois.