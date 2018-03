Agression au Hilton: le SPVQ recherche toujours les suspects

Le Service de police de la Ville de Québec sollicite l’aide de la population afin de retracer les trois hommes suspectés de l’agression armée survenue au début du mois, à l’hôtel Hilton de Québec.

Le 8 mars dernier, vers 1h du matin, deux hommes de 18 et 20 ans ont été agressés à l’arme blanche et séquestrés par trois hommes âgés entre 20 et 30 ans. L’événement s’est déroulé au 8e étage de l’hôtel.

Une des victimes a subi des lésions à la tête, mais sa vie n’est pas en danger.

Peu de détails sont connus sur le dossier, outre que le motif de l’agression est le vol.

Une description peu précise – il est seulement mentionné que les suspects sont des hommes âgés entre 20 et 30 ans – a été dévoilée par le SPVQ, avec trois photos.

Le lien entre les victimes et les agresseurs n’est pas connu.

Les personnes détenant des renseignements au sujet de ces suspects doivent contacter le 9-1-1 pour une intervention immédiate ou le 418 641-AGIR pour la simple transmission d’informations. Le dossier en référence est le QUE180308-005.