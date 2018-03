André Sauvé et l’Orchestre symphonique de Québec: une fusion inusitée

Après avoir accompagné Alex Nevsky et bientôt Roch Voisine, l’Orchestre symphonique de Québec plongera dans une nouvelle aventure, samedi, lorsqu’elle accompagnera André Sauvé. L’humoriste nous parle de cette fusion inhabituelle et de sa passion pour la musique classique.

Qui a eu l’idée de ce spectacle présenté trois fois à Montréal l’été dernier ?

« J’ai eu un flash lors d’un concert classique. Je vois des histoires lorsque j’entends de la musique et je me suis dit que c’était possible de mettre des mots là-dessus. J’ai proposé l’idée à l’Orchestre symphonique de Montréal et ils ont embarqué avant même qu’une ligne soit écrite. »

Est-ce que cette aventure t’a fait peur à un moment donné ?

« J’ai failli annuler six mois avant la première. C’était trop gros et j’étais convaincu de ne pas être capable de faire ça. On m’a suggéré de prendre quelques jours pour y réfléchir et je me suis réveillé, en pleine nuit, avec une petite voix qui me disait que j’étais pour le regretter. »

Présente-moi un peu ce spectacle

« Il y a des moments où l’orchestre est seul, où je suis seul et où tout s’entrecroise. Il y a deux numéros où je personnifie les instruments, comme s’ils étaient des personnes et avec des personnalités qui leur sont propres, et un deuxième où la musique pointe des émotions que l’on porte en nous. Les textes sont flambant neufs et écrits uniquement pour ce spectacle ».

Est-ce que tu es un grand amateur de musique classique ?

« Oui, mais je n’ai aucun talent pour en jouer. Je ne comprends pas les notes, et à regret. J’aimerais emprunter les mains d’un pianiste, juste pour m’asseoir et jouer durant 15 minutes. »

Est-ce que cette passion est présente depuis longtemps ?

« Elle remonte à mon enfance. Mon père en écoutait. Je viens d’un milieu ouvrier et je n’avais pas d’échos dans mon environnement. J’écoutais, seul, ces grandes symphonies. Je me souviens, à l’âge de 15 ans, d’avoir été marqué par l’œuvre The Planets de Holst. J’écoutais Mars et c’était immense et impressionnant. J’aime beaucoup, aussi, des compositeurs russes, comme Tchaïkovski et Chostakovitch, avec des univers de tension. Je n’aime pas les valses. »