Après Tavares, qui sont les autres?

Le marché des joueurs autonomes retient toujours l’attention. Pourtant, au cours des dernières années, il a perdu de son intérêt en raison des nombreux contrats consentis aux jeunes joueurs.

Si John Tavares teste le marché, il sera l’un des rares avec le statut de joueur d’exception à capter toute l’attention.

Si Tavares demeure avec les Islanders de New York, ce qui devient de plus en plus improbable, y a-t-il un autre joueur de centre qui pourrait aider le Canadien ?

Parce qu’on peut présumer que ça demeure une priorité pour Marc Bergevin.

Quelques noms : Paul Stastny, des Jets de Winnipeg, Tyler Bozak, des Maple Leafs de Toronto, Mark Letestu, des Blue Jackets de Columbus...

Pas très fort, n’est-ce pas ?

Bozak et van Riemsdyk

À Toronto jeudi, on spéculait sur la prochaine destination de deux joueurs autonomes jouant au sein du même trio avec les Leafs : Bozak et James van Riemsdyk.

On avançait que les deux joueurs pourraient sûrement aider la cause du Canadien. Et pourquoi pas les Leafs ?

Parce que Toronto devra renouveler les ententes d’Auston Matthews, de Mitch Marner et de William Nylander. Ça risque de coûter très cher.

Bozak et van Riemsdyk sont en feu présentement. Mais il faut bien comprendre qu’ils n’avaient pas été trop impressionnants au cours de la première moitié de la saison et que, présentement, ils évoluent avec Mitch Marner, dont la grande spécialité est de fabriquer des jeux.

Et Bozak peut-il jouer le rôle de premier joueur de centre d’une équipe ?

J’en doute. À Toronto, n’oublions pas qu’il y a Matthews et Kadri devant lui.