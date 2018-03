Carlos Santana tient ses promesses

Carlos Santana a tenu toutes ses promesses. Il a joué ses vieux succès, du matériel plus récent et il a «jammé» avec ses musiciens, livrant, comme lui seul peut le faire, une véritable fiesta musicale de plus de deux heures trente.

Le célèbre guitariste de 70 ans, qui a participé au mythique festival Woodstock, en 1969, était de passage au Centre Vidéotron, jeudi, à l’occasion de sa tournée Divination.

Santana devient ainsi le premier groupe à s’arrêter deux fois dans l’amphithéâtre depuis une première visite le 18 avril 2016.

Un Centre Vidéotron qui n’était pas rempli pour l’occasion. Certaines portions des sections 100 étaient recouvertes de draps noirs et quelques centaines de spectateurs étaient dans la section 200. Une foule que l’on peut évaluer à peut-être 6000 ou 7000 personnes.

Fidèle à son habitude le guitariste américain originaire du Mexique a lancé sa prestation, en force, avec Soul Sacrifice. Sur l’écran géant, derrière la scène, des images de Woodstock, avec un Carlos Santana dans la jeune vingtaine.

Les percussions et la batterie de Cindy Blackman Santana, conjointe du légendaire guitariste, sont en symbiose et enlevantes. Chapeau sur la tête, lunette soleil sur les yeux, Carlos Santana fait glisser ses doigts sur le manche de sa six cordes. C’est bien lancé.

Clins d’œil

La formation constituée de sept musiciens et deux chanteurs a gardé le pied sur l’accélérateur avec la tribale Jin-Go-Lo-Ba, Evil Ways, un clin d’œil à John Coltrane avec A Love Supreme, Black Magic Woman, Gypsy Queen et Oye Como Va.

Les rythmes chauds, latins, bossa-nova, africains et rock, livrés sous des éclairages jaunes, orange et rouges, font remuer le bassin et taper du pied.

Très peu bavard, Carlos Santana, indiquera, après 30 minutes de musique, être touché et inspiré par les spectateurs, qui, après Oye Como Va, ont manifesté leur plaisir.

Et pour remercier le public, il a enchaîné avec la frissonnante Samba Pa Ti, qu’il n’avait pas joué depuis quelques concerts.

Santana conserve toujours quelques plages, dans ses spectacles, pour improviser et l’on a pu entendre des bouts de Papa Was a Rolling Stone des Temptations, quelques lignes de guitares de Jimi Hendrix, (I Can’t Get No) Satisfaction, des Stones, Day Tripper et While My Guitar Gently Weeps, des Beatles.

Le guitariste a ensuite visité des titres plus récents avec les Mona Lisa, Maria Maria, Foo Foo, qui a soulevé les fans, Corazon Espinado et Smooth.

Le temps ne semble pas du tout avoir d’emprise sur le musicien, toujours aussi virtuose et talentueux.

«Il y a beaucoup trop de peur sur la planète et il est temps de brasser toute cette merde», a-t-il lancé.

Make Love Not War pouvait-on lire, sur l’écran géant, avant le début du concert. No More War a lancé le chanteur Ray Green à la fin de Love, Peace and Happinness, reprise des Chambers Brothers, qui a mis un terme à la soirée.

Avec des rythmes et des musiques variées, Carlos Santana laisse de la place à ses musiciens qui ont, tout au long du concert, la possibilité de s’exprimer. On a d’ailleurs entendu de belles démonstrations des percussionnistes Karl Perazzo et Paoli Mejias et du claviériste David K. Mathews.

Cindy Blackman Santana a aussi livré un spectaculaire solo de batterie à la fin de la pièce Are You Ready People. Impressionnant,

Il y a eu quelques petites pertes de vitesse, avec un segment très free-jazz et un ou deux « jams » un peu trop étirés, mais la formation a ramené le public au cœur de cette musique riche et variée.