Catastrophes: plus de 70 nouveaux élus formés par la Sécurité civile

TROIS-RIVIÈRES – Les inondations du printemps dernier ont peut-être laissé un goût amer à plusieurs municipalités. Certains ont dû apprendre plus vite que d'autres. Et pour préparer les nouveaux élus à toutes formes de catastrophes, la direction régionale de la Sécurité civile pour la Mauricie et le Centre-du-Québec a décidé de rencontrer tous les nouveaux élus.

L’organisation propose une formation d'une journée au cours de laquelle on sensibilisera les élus à l’égard des différentes catastrophes et de ce qu'elles impliquent. Celles-ci peuvent être naturelles (glissement de terrain, feu de forêt) ou humaines (explosion, incendie majeur). On leur présentera aussi les principaux intervenants sur le terrain et leur rôle.

En clair, on souhaite les préparer à faire face à toutes les situations qui commandent l'application du plan de mesures d'urgence. Par exemple, les municipalités disposent-elles d’un numéro d'urgence accessible 24 heures sur 24? Si oui, a-t-on prévu quelqu'un pour répondre au téléphone en tout temps?

«Ceux qui en avait un l'an dernier, pour certains c'était toujours occupé, a raconté à TVA Nouvelles Sébastion Doire, directeur régional de la Sécurité civile. Donc, on les sensibilise au fait que s'ils mettent en place un numéro de téléphone d'urgence 24 heures, il faut que les gens soient en mesure de les joindre.»

Avec les inondations historiques du printemps 2017, certains élus ont dû apprendre rapidement. C'est le cas de la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, qui était en poste depuis à peine six mois quand les inondations ont frappé sa municipalité. En quelques semaines, elle a acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir aujourd’hui en faire profiter aux autres.

«Il faut prendre la situation au sérieux. Ça prend on bon plan de communication et il faut être présent sur les lieux parce que plusieurs demandes arrivent et on doit les comprendre. Si on ne comprend pas, on a tendance à «challenger» notre coordonnateur qui fait des demandes: est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce un luxe? Alors que si on est sur le terrain, on gagne beaucoup de temps et d'efficacité», a dit la mairesse Dubois.