«Chanter devient impossible pour Céline, c’est paniquant», dit la professeure de chant Johanne Raby

Céline Dion est forcée d’annuler tous ses spectacles à Las Vegas jusqu’à la mi-avril en raison d’un problème à l’oreille qui nécessitera une délicate opération. La professeure de chant Johanne Raby explique de quoi souffre la diva.

«Elle souffre d’autophonie. Elle entend sa propre voix de façon anormalement forte. Elle entend son cœur battre très fort et sa respiration très forte. Nos oreilles sont la partie la plus importante pour chanter», a dit Mme Raby, qui est également coauteure du livre «Chanter de tout son corps».

L’autophonie empêche donc la chanteuse, qui célébrera la semaine prochaine son 50e anniversaire, de chanter aussi merveilleusement qu’elle sait le faire.

«Elle ne peut pas entendre le piano et les instruments. Donc chanter devient impossible pour elle, c’est déconcentrant et paniquant puisque chanter est son métier», précise la professeure de chant.

«Elle ne peut plus chanter juste. Les instruments deviennent cacophoniques pour elle. Ça doit être épouvantable. Elle est comme une sportive. Quand elle chante, elle est une athlète. Les chanteurs travaillent aussi fort que les athlètes pour leur entrainement physique et vocal. Ils veulent être en forme sur scène et donner», fait savoir Johanne Raby.

Céline Dion a eu recours à des gouttes pour tenter de soulager ses symptômes, mais ces remèdes ne font plus effet. Elle devra donc se soumettre à une intervention chirurgicale «minimalement invasive» pour régler son autophonie.

«Je lui souhaite sincèrement que ça se replace», espère grandement Mme Raby.

La chanteuse devrait être de retour sur scène à Las Vegas le 22 mai pour une série de 12 spectacles qui s'échelonneront jusqu'à 9 juin. Céline Dion doit ensuite amorcer, le 26 juin, une tournée en Asie et en Océanie qui l'amènera notamment à Tokyo, Singapour, Manille et Sydney.