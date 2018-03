Du pot pour Fido

Justin Trudeau, ce grand pasteur qui a l’oreille douce pour à peu près tout le monde et tout ce qui se lamente, a peut-être oublié un élément important de son chef-d’œuvre de la légalisation du cannabis : l’empoisonnement des animaux domestiques. De 700 à 900 chiens intoxiqués l’an dernier, selon nos vétérinaires.

Des fabricants de friandises pour chiens contenant des extraits de cannabis profitent de la manne du pot. Le magazine Bloomberg y voit une occasion d’affaires prometteuse avec déjà plus de 1600 détaillants en Amérique du Nord. Et vendredi dernier, l’Association des vétérinaires du Québec se disait « surprise » du grand nombre de chiens intoxiqués au pot l’an dernier.

Déjà qu’il y a le chocolat et les médicaments pour tuer, parfois, les pauvres animaux, voici que la normalisation du pot, sa banalisation, a un effet pervers. Non seulement le chien gourmand peut avaler un reste de joint qui traîne ou une boîte de muffins injectés de THC, et sa réaction à la drogue est plus violente et longue que la nôtre, mais il y a des maîtres qui en administrent volontairement !

Pseudo-médicament

Entre une bande de gens saouls et gelés qui font le party, ça doit être drôle de voir un chien qui chambranle, qui participe à la fête... sauf s’il finit par mourir, ce qui arrive dans les pires cas.

Bien sûr, les compagnies qui vendent les friandises au pot pour votre chien vantent les vertus médicinales de leur produit. C’est ainsi que l’on convainc les naïfs qui attribuent au pot toutes les vertus imaginables que ce serait bon pour leur chien.

Le pire à venir

Au Colorado, où le pot a été légalisé il y a quelques années, les cas de chiens intoxiqués au cannabis ont quadruplé. Ici aussi, notre impressionnant chiffre officiel de 700 ou 900 n’est que la pointe de l’iceberg. En réalité, la grosse majorité des cas ne doit pas être rapportée. Le vétérinaire, ça coûte les yeux de la tête ! Et on est peut-être gêné d’avouer pourquoi pitou est malade.

Nous inaugurons une nouvelle page de l’histoire de la maltraitance des animaux pour cause de bêtise humaine.