Eux, les pleins

Même si notre beau Canada est pas mal plus grand que leurs États-Unis, les Amerlos sont tout de même 340 millions et nous n’atteignons pas encore les 40 millions. La différence nous coûte un bras. Leur pouvoir d’achat est sensationnel. Les vêtements, les meubles, l’électronique, les bagnoles et même les maisons sont, en réalité, presque à moitié prix. Aussi, considérant un si grand nombre de contribuables, le taux de taxation est ridicule à côté du nôtre.

Je n’ai pu résister, même si je suis un pro « achetons chez nous d’abord ». Hier, je me suis permis une paire de jeans à 13 piasses. Leurs rabais si étonnants finissent par faire oublier que notre dollar ne vaut pas cher la poche.

De 100 à 150 000 Québécois posent le pied ici tous les ans et si vous allez passer quelques heures chez Burlington, Marshall’s, Rossy ou autres, ça parle français dans les allées, et pas à peu près. Ils sont à la chasse au trésor.

Je trouve ça injuste. Pour les nôtres.

Coupables

Nombreux sont les « vieux habitués » québécois qui viennent passer du temps ici ET attendent d’être aux États-Unis pour acheter des vêtements et de l’équipement électronique. Au retour, dans les valises, le stock a été désétiqueté et utilisé. Ni vu, ni connu, des millions de dollars canadiens sont laissés en Floride et n’atteindront jamais nos commerçants. C’est chien.

Peut-on se garder une petite gêne ? J’ai le goût d’aller reporter mes jeans à 13 $.

Au moins, j’ai loué ma fifthwheel à une Québécoise.

En veillant...

Nouveau slogan canadien dès l’an prochain : « Plus besoin d’aller dehors pour geler. »

Aux producteurs des centaines d’émissions sur la rénovation : « Rénover une ville, ça vous tente pas ??? »

Richard Houle commande son déjeuner : « Deux œufs avec le soleil en haut... »

Il ne reste que trois semaines avant que les 4 trios deviennent trois foursomes.

Je boirai du lait lorsque les vaches mangeront du raisin.

À demain

Cet été, soyons fins avec les touristes américains afin qu’ils nous rapportent un peu de l’argent qu’on leur a donné l’hiver.