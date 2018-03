Immigration et CAQ : un flou qui fait mal

La guerre de mots que se livrent Philippe Couillard et François Legault depuis quelques jours ne semble pas s’estomper. Voilà maintenant que le chef de l’opposition, Jean-François Lisée, saute dans la mêlée pendant la période des questions à l’Assemblée nationale. On a rarement vu le PQ et le PLQ s’allier si manifestement pour enfoncer le même clou.

Bonne tactique du chef du Parti québécois ou aveu de désespoir de sa part ? Ce tir groupé sur la CAQ aura le mérite de faire jaser. Il fallait entendre Bernard Draniville déchirer sa chemise pendant l’émission La Joute pour réaliser combien une telle alliance a fait réagir.

Une définition qui pose problème

Dans les faits, là où le bât blesse, c’est dans la définition même que la Coalition Avenir Québec présente d’elle-même aux Québécois. Habitués à l’éternelle opposition des visions fédéraliste et séparatiste, l’électorat semble bien embêté quand on lui présente un parti qui se dit « nationaliste ».

Que ce parti soit mené par un ancien ministre péquiste ne vient que mêler les cartes davantage.

D’ici à l’élection, François Legault va devoir définir sa position plus clairement. Il devra expliquer à nouveau les raisons pour lesquelles il a changé de cap de manière si abrupte après toute une vie à prêcher la souveraineté.

Un discours qui cherche à plaire à l’électeur inquiet

Pour la CAQ, qui mène dans les sondages, « les électeurs sont inquiets de voir les Syriens débarquer en masse à nos frontières ». Laissons de côté le maladroit amalgame entre l’immigration économique et l’immigration humanitaire et demandons-nous sur quoi la CAQ base ses prises de position et son programme électoral.

François Legault, à tort ou à raison, se fait le porte-voix des Québécois qui sont plus frileux devant les immigrants. Selon lui, les Québécois sont nombreux à s’interroger sur notre manière d’accueillir les nouveaux arrivants et leurs inquiétudes devraient se refléter dans les programmes politiques.

À la CAQ, on fait le pari que les Québécois vont être friands de ce discours comme ils l’ont été pendant le débat sur les accommodements raisonnables, un débat qui n’a pas laissé le Québec indemne. Ce qui est malheureux, c’est que ces propositions en matière d’immigration finissent par diviser plutôt que rassembler.

La technique de la victime

François Legault entend non seulement se défendre devant ses détracteurs, mais il a très vite compris qu’il pourrait également récolter un capital de sympathie en s’arrogeant le rôle de victime dans toute cette affaire.

Et là, il a peut-être raison.

En réaction aux assauts de Philippe Couillard et Jean-François Lisée, le chef de la CAQ s’est empressé de tenir un point de presse dans le hall de l’Assemblée nationale pour dénoncer la « sale petite politique » dont il se dit victime.

Il fallait voir les mines affligées de Geneviève Guilbault et Nathalie Roy qui l’accompagnaient pour l’occasion.

Le pari de François Legault, c’est que ses partisans vont, eux aussi, se sentir lésés par les attaques du gouvernement. Que les caquistes vont serrer les rangs et que les intentions de vote favorables à la CAQ vont se solidifier.

Devant cette stratégie toute simple, mais ô combien redoutable, les libéraux comme les péquistes vont devoir décider sur quel ton ils veulent poursuivre les débats... à leurs risques et périls.