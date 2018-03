La grande déprime

BUFFALO | Il y a quelques mois, les Sabres de Buffalo entretenaient un espoir de renouveau.

Jason Botterill et Phil Housley promettaient de changer la culture de l’équipe. À sa troisième saison et avec en poche une prolongation de contrat de huit ans et 80 millions, Jack Eichel se croyait prêt à devenir le moteur de cette formation.

La version 2.0. des Sabres n’a finalement jamais vu le jour. Pour la septième année d’affilée, il n’y aura pas de hockey du printemps dans cette ville du nord de l’État de New York.

Si le ciel reste très ombrageux à Montréal, il est encore plus noir à Buffalo. À la veille du match entre les deux équipes au KeyBank Center, les Sabres croupissaient au 31e et dernier rang de la LNH avec

58 points (23-37-12), un point de moins que les Canucks de Vancouver et trois de moins que les Coyotes de l’Arizona.

« La seule consolation est que les Sabres auront encore plusieurs boules dans le boulier pour le premier choix et Rasmus Dahlin, a dit Mike Harrington, un journaliste du Buffalo News. Mais historiquement, nous ne gagnons jamais cette loterie. »

De la frustration

À l’intérieur du vestiaire des Sabres, la frustration est palpable. Quelques minutes après le revers de 4 à 1 contre les Coyotes, mercredi, à Buffalo, Jason Pominville ne cachait pas sa déception.

« Oui, c’est lourd comme ambiance, a raconté le Québécois. Sans aucun doute, je peux dire qu’il s’agit d’une des années les plus frustrantes de ma carrière. Quand tu perds, ça te draine de l’énergie mentalement. Tu cherches toujours des solutions et des choses à dire dans le vestiaire pour motiver les gars. J’y pense constamment. Ça devient une bataille mentale.

« Il y a des moments où nous jouons du bon hockey et parfois, nous sommes tout simplement mauvais, a-t-il enchaîné. Nous n’étions pas là contre les Coyotes, une autre équipe éliminée. Nous avons zéro constance dans notre jeu. »

Plusieurs trous

À l’image de Pominville, Eichel n’a pas mâché ses mots pour décrire ses sentiments.

« C’est nul comme saison, a mentionné le deuxième choix au total au repêchage de 2015. Ce n’est pas la position où nous souhaitions nous retrouver, vraiment pas. C’est frustrant. »

« Il y a plusieurs choses manquantes. Quand tu regardes le classement, tu comprends que nous sommes encore loin. C’est clairement ma saison la plus difficile. Quand tu perds et que les choses ne se déroulent pas bien, les gens se regardent et cherchent des réponses. Ça devient pénible mentalement. Le moral est bas et tu as moins le goût de venir à l’aréna. Il n’y a personne qui aime ça perdre. »

À Nashville l’an dernier, Housley se retrouvait à deux victoires seulement de graver son nom sur la coupe Stanley dans un rôle d’adjoint à Peter Laviolette. Un an plus tard, l’ancien défenseur étoile a fait un retour à Buffalo pour y diriger l’équipe, mais il s’est éloigné de son rêve de boire du champagne dans le précieux trophée.

« Je ne peux pas contrôler l’avenir, a philosophé Housley. Ce que je peux contrôler, c’est aujourd’hui et préparer le groupe pour demain. Je n’aurais jamais imaginé qu’on serait dans une telle situation, mais c’est ça qui est ça. Donc on doit travailler fort, les joueurs doivent croire au groupe et on doit se battre jusqu’à la fin. »

Des partisans déçus

La grogne se ressent également à l’extérieur des murs du vestiaire de l’équipe. Les partisans des Sabres s’impatientent de plus en plus et ils n’hésitent pas à le démontrer.

« Nous n’avons pas montré un bon produit sur la glace cette saison à nos partisans, a souligné Eichel. Nous ne marquons pas de buts, nous n’avons pas donné de bonnes raisons aux partisans de venir nous encourager. Est-ce que nous pouvons les blâmer ? Non. C’est ma troisième saison à Buffalo et nous n’avons toujours pas une équipe gagnante. Nos partisans sont loyaux et ils méritent mieux. »

« Il y a eu des changements l’été dernier, mais nous partions de loin, a renchéri Pominville. Même Housley et Botterill devaient savoir qu’ils s’embarquaient dans un projet à long terme. Il y aura d’autres changements au cours de l’été. »