La journaliste Marie-Maude Denis sommée de révéler ses sources au procès Normandeau-Côté

La Cour supérieure accueille «partiellement» l’appel de Marc-Yvan Côté. Le journaliste Louis Lacroix n’aura pas à témoigner mais le tribunal autorise la défense à questionner Marie-Maude Denis au sujet de ses sources.

La décision du juge Jean-François Émond est tombée en début d’après-midi, jeudi, quelques jours avant le retour en cour des six coaccusés – dont l’ancienne vice-première ministre Nathalie Normandeau – lundi prochain.

La journaliste sera appelée à témoigner dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures en lien avec les fuites d’éléments de preuve policière dans les médias. L’avocat de l’ancien collecteur de fonds et ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté, accusé de fraude, complot et corruption, estime que la réputation de son client a été injustement entachée par ces fuites qui l’ont l’auraient privé d’obtenir un procès juste et équitable.

Les conditions dans lesquelles la journaliste de Radio-Canada devra témoigner devront être établies par la Cour du Québec afin de «protéger l’identité de la ou des sources journalistiques de la mise en cause Marie-Maude Denis». Me Jacques Larochelle, l’avocat de M. Côté, avait déjà évoqué la possibilité d’un témoignage à huis clos.

La défense devra toutefois limiter son interrogatoire aux sources qui sont à l’origine de deux reportages à l’émission Enquête : Anguille sous Roche (le 12 avril 2012) et Ratures et ruptures (le 10 décembre 2015). Si la journaliste refuse de répondre aux questions, elle s’exposera à un outrage au tribunal.

Le tribunal n’autorise pas son témoignage au sujet de deux autres reportages, notamment « Notre ami Sam » en mars 2016 qui avait révélé le contenu de plusieurs courriels échangés entre l’ex-ministre Sam Hamad et Marc-Yvan Côté au sujet des subventions sollicitées pour l’entreprise Premier Tech.

Quant au journaliste de Cogeco et de L’Actualité Louis Lacroix, son assignation à témoigner a été totalement révoquée.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de joindre l’avocat des deux journalistes pour obtenir une réaction.

Par ailleurs, le juge André Perreault de la Cour du Québec doit prononcer sa décision, lundi prochain, au sujet d’une deuxième requête en arrêt des procédures de type Jordan, en raison des délais «déraisonnables» invoqués par la défense.