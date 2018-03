La relève est prometteuse

Un vent de jeunesse souffle sur le cinéma québécois en ce début d’année. Depuis janvier, pas moins de sept premiers longs métrages de jeunes cinéastes québécois se sont succédé sur les grands écrans de la province. Et ces premiers efforts, parmi lesquels on retrouve de petits bijoux de films, laissent entrevoir de belles choses pour l’avenir.

Ils s’appellent Sophie Dupuis, Jeanne Leblanc, Pascal Plante et Guillaume Lambert (entre autres) et ils aspirent à devenir les prochains Xavier Dolan, Denis Villeneuve ou Philippe Falardeau. La relève du cinéma québécois est à l’honneur depuis le début de 2018, et le talent et la débrouillardise des jeunes cinéastes ne cessent de me surprendre.

Pourquoi je parle de débrouillardise ? Parce que la majorité de ces premiers longs métrages ont été produits avec les moyens du bord. Prenons l’exemple du très beau Les faux tatouages, de Pascal Plante, qui a pris l’affiche le mois dernier après avoir été présenté au prestigieux Festival de Berlin. Plante a tourné ce charmant film romantique avec un petit budget de 250 000 $. Il a ensuite fait le montage du film lui-même sur son ordinateur.

Également sortis au cours des dernières semaines, les films indépendants Ailleurs de Samuel Matteau, All You Can Eat Bouddha de Ian Lagarde, Isla Blanca de Jeanne Leblanc et Les scènes fortuites de Guillaume Lambert ont aussi été tournés de façon artisanale avec des budgets dérisoires. Mais dans aucun des cas, on ne sent un manque de moyens ou d’ambition.

Dans cette vague de jeunes cinéastes québécois, Sophie Dupuis est la seule à avoir bénéficié d’un budget plus important (1,5 M$) pour son film, Chien de garde. Et on peut dire qu’elle s’est très bien tirée d’affaire. Bien joué et très maîtrisé, ce drame social aux allures de polar est un des meilleurs films québécois à avoir pris l’affiche dans la dernière année.

Chacun son style

Ce qui m’a le plus surpris dans cette cuvée de premiers films, c’est de voir à quel point ils avaient chacun des tons et des styles différents. Les genres abordés vont de la comédie douce-amère (Les scènes fortuites) au drame intimiste (Isla Blanca) en passant par la satire sociale (All You Can Eat Bouddha) et le film romantique (Les faux tatouages).

Les sujets s’avèrent également très variés et éclatés. Alors que Chien de garde brosse le portrait d’une famille dysfonctionnelle dans le milieu criminel montréalais, All You Can Eat Bouddha nous transporte dans un tout-inclus des Caraïbes, où un touriste à l’appétit démesuré exerce une fascination chez les autres clients de l’hôtel. Difficile d’imaginer des univers plus à l’opposé que ceux-ci.

Ces jeunes cinéastes ont tous en commun le fait d’avoir fait leurs classes dans le court métrage avant de se lancer dans la réalisation d’un premier long.

« Je crois qu’on récolte en ce moment les bons coups du court métrage. Il y a beaucoup de belles choses qui se font depuis quelques années dans le milieu du court métrage québécois », me confiait Pascal Plante au moment de la sortie des Faux tatouages.

Pas de doute, la relève est bien assurée.

Mes choix de la semaine

Au cinéma :

Photo courtoisie

Dérangée

Après avoir annoncé en 2013 qu’il prenait sa retraite du cinéma, le réalisateur américain Steven Soderbergh (Trafic, Erin Brockovich) est revenu sur sa décision (à notre grand bonheur) pour tourner ce thriller psychologique mettant en vedette l’actrice Claire Foy, l’interprète de la reine Élisabeth II dans la série The Crown. Bien accueilli lors de sa première mondiale au Festival de Berlin, le mois passé, Dérangée (Unsane) suscite la curiosité parce qu’il a entièrement été tourné sur un iPhone.

Sur DVD et VSD :

Photo courtoisie

Petit format

Maître de la satire sociale, le cinéaste Alexander Payne (Les descendants, À la dérive) explore la science-fiction à sa façon avec ce nouveau film qui met en scène des humains qui décident de rapetisser pour contrer les problèmes de surpopulation et de réchauffements climatiques. On reconnaît dans cette délicieuse comédie futuriste l’humour fin et acerbe du réalisateur d’Election et de Les descendants.

À la télé :

Un château en Italie

L’actrice et réalisatrice française Valeria Bruni-Tedeschi (la sœur de Carla Bruni) s’est librement inspirée de son histoire familiale pour signer ce film drôle et attachant dans lequel elle incarne une comédienne névrosée qui retourne dans sa maison familiale pour s’occuper de son frère mourant. Ce jeudi soir à 23 h 30 à Télé-Québec (et en rediffusion lundi à 13 h).