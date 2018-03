Le Bloc dénonce des liens entre le PLC et les géants du web

OTTAWA | Le Bloc québécois s'insurge de voir que des lobbyistes embauchés par les géants du Web ont contribué financièrement au Parti libéral du Canada.

La formation politique estime qu'il s'agit encore des liens qui unissent les libéraux avec les Google, Facebook et Netflix.

Depuis l’élection de 2015, une vingtaine de lobbyistes ont des mandats des grands du web, qui ont contribué aux caisses du Parti libéral pour un montant de 22 000 $.

Pour le Bloc, on y voit une méthode qui fonctionne: les géants du web ne sont pas taxés, de nombreux contrats de publicités sont attribués à Facebook et Google et une entente spéciale a été conclue avec Netflix.

«C’est clair que quand tu as un "chum" qui vient te voir pour te demander un service, t’as tendance à y dire oui et tu as envie de lui faire plaisir, dénonce le député Xavier Barsalou Duval. De façon générale, je pense que c’est avantageux pour les géants du web de façon générale; pour l’intérêt du public, je ne pense pas que ce soit avantageux.»