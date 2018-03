Les Expos sur la touche

À pareille époque l’an dernier, on disait que le retour des Expos semblait plus imminent que celui des Nordiques. Aujourd’hui, Montréal et Québec sont dans le même bateau. Les chances que l’on revoie dans un proche avenir une équipe du baseball majeur dans la métropole et une formation de la Ligue nationale de hockey dans la capitale sont pratiquement inexistantes.

Les données ont changé dans le dossier du baseball depuis la défaite de Denis Coderre aux élections municipales de novembre dernier. Sans dire que le baseball ne l’intéresse pas, la mairesse Valérie Plante a d’autres priorités et c’est très bien ainsi.

Dossiers à régler

Il ne servira à rien de discuter tant que le baseball majeur ne fera pas signe à Montréal. Les projets de nouveaux stades à Tampa et à Oakland demeurent en suspens et le commissaire Rob Manfred n’annoncera aucune expansion aussi longtemps qu’il ne saura pas à quoi s’en tenir avec ces deux équipes.

Il a toujours été clair là-dessus et les événements montrent qu’il est prêt à donner encore du temps aux Rays et aux Athletics. On se rappellera qu’il avait dit souhaiter une solution dans les deux cas pour la fin de 2017. Trois mois ont passé depuis et aucun nouveau délai n’a été fixé.

C’était à prévoir

En attendant, on apprend que la série de deux matchs entre les Blue Jays et les Cardinals de

St. Louis, qui se tiendra la semaine prochaine au Stade olympique, attirera beaucoup moins de spectateurs que par les années passées.

Ce n’est pas étonnant. Les gens de l’extérieur de la ville se déplacent en moins grand nombre en semaine. À l’époque des Expos, les lundis et les mardis n’étaient pas des soirées populaires auprès des amateurs, et ce, même dans les bonnes saisons de l’équipe.

La formule des matchs préparatoires est peut-être usée aussi. L’ancien maire Coderre souhaitait obtenir la présentation de matchs de saison régulière depuis deux ans. Mais il y a lieu de penser que les Blue Jays ne sont pas intéressés à déplacer des rencontres à Montréal durant la saison.