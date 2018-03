Loin d’être intimidé par les voleurs

Le propriétaire d’une entreprise de cryptomonnaie, qui a été ligoté et aspergé d’eau de Javel lors d’un vol qualifié dans ses locaux, n’a pas l’intention de ralentir ses activités et veut au contraire prendre de l’expansion.

Même s’il admet avoir vécu « un choc » lors des événements survenus le soir du 12 mars dernier, David Fortin-Dominguez refuse d’y voir une quelconque tentative d’intimidation.

Il admet d’ailleurs avoir été surpris par le soutien reçu de la part de la « communauté crypto ». « Au moins 300 personnes nous ont contactés pour nous offrir de l’aide, même de l’argent pour qu’on se remette sur pied, même si on n’en avait pas besoin. On a vu que nous sommes un écosystème tissé serré », raconte le jeune entrepreneur de 29 ans, qui est propriétaire de Crypto Technologies inc. avec son frère Jonathan, âgé de 24 ans.

M. Fortin-Dominguez a toutefois du pain sur la planche pour rétablir les pots cassés dans son entrepôt, qui abrite des machines servant à valider des transactions de cryptomonnaie dont la valeur est estimée entre 800 000 et 1 M$. Un travail qui pourrait s’étirer sur plusieurs semaines.

« Ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient »

Selon lui, les cinq suspects, dont trois sont toujours en cavale, avaient été mandatés par un tiers et n’avaient aucune connaissance en cryptomonnaie. « Logiquement, c’est un compétiteur quelque part qui savait où on était et qui a demandé à ces gars-là », affirme-t-il. M. Fortin-Dominguez était venu porter de la nourriture à son frère, seul à l’entrepôt avec son chien, lorsqu’il s’est fait surprendre, puis ligoter par les assaillants, qui l’ont menacé à la pointe d’un couteau.

Après une trentaine de minutes, les voleurs ont finalement pris la poudre d’escampette. Rapidement, les policiers de Québec ont procédé à l’arrestation de Dany Bouchard, 51 ans, et Yan Pichette, 37 ans, deux individus totalement inconnus des victimes.

« Nous ne sommes pas effrayés pour la suite des choses. Nous avons pris deux jours de congé, puis nous sommes repartis à 100 % », indique-t-il. De nouvelles mesures de sécurité seront toutefois aménagées et l’accès à l’entrepôt sera dorénavant plus « contrôlé ».

Le vent dans les voiles

L’entreprise, qui opère déjà des mines de cryptomonnaie à Québec et Montréal, compte d’ailleurs se concentrer sur la distribution de matériel informatique, nécessaire au minage.

« Présentement, il y a une pénurie mondiale de cartes graphiques nécessaires à la fabrication des machines, mais nous sommes bien positionnés dans ce domaine », affirme celui qui a réalisé des ventes de plus de 600 000 $ au cours des dernières semaines.

D’autres plans d’expansion dans le nord du Québec sont aussi envisagés.

QUE FONT LES MINES DE CRYPTOMONNAIE ?