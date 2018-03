Depuis 2010, la Fondation Petits bonheurs d’école organise un cocktail-bénéfice de type 5 à 7 qui réunit principalement des gens d’affaires, des amis et des bénévoles de la Fondation.

Le 9e cocktail se tiendra le mercredi 11 avril, dès 17 h, au Blaxton, 1179, avenue Cartier, à Québec. La Fondation Petits bonheurs d’école permet aux enfants d’avoir des lunettes, des repas, des vêtements, des médicaments et des sorties éducatives et culturelles. Pour l’année scolaire 2016-2017, elle a permis à 516 enfants de bénéficier d’une aide de l’ordre de 96 944 $.

Billets au https://lepointdevente.com/billets/fpb170411001.

Renseignements : 418 628-4355.

CAMPAGNE DE LA JONQUILLE

C’est aujourd’hui, demain et samedi que se tiennent les Jours de la jonquille. Plus de 20 jeunes philanthropes de la région de la Capitale-Nationale s’unissent à la Société canadienne du cancer et s’engagent comme ambassadeurs de la Campagne de la jonquille 2018. Les voici, de gauche à droite et de haut en bas, les présidents d’honneur et ambassadeurs de la Campagne de la jonquille 2018 : Vincent Rochette, Andréanne Livernoche, Stéphanie Miersch, Jean-Michel Lebeau, Marie-Ève Métivier, Catherine Morisset, France Boutin, Marie-France Pouliot, Marie-Ève Bédard, Maude Hurtubise, Marc-André Thibault, Geneviève Cantin, Dennis Dawson, Stéphanie Guillot, Raphaëlle Cyr-Lelièvre, Stéphanie Huot, Sabrina Pelletier, Philippe Porlier, Marc-Antoine Laberge, Vanessa Grondin, Anne-Marie Demers, Alexandre Boucher et Jessica Shooner.

BRAVO AUX DÉPANNEURS CHINOIS

Une cinquantaine de propriétaires et employés chinois de dépanneurs ont participé, le 16 mars dernier, à une soirée reconnaissance organisée par l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec, qui avait pour but de souligner leurs efforts pour augmenter leur maîtrise du français. Une dizaine d’entre eux l’ont démontré en participant à un concours, en faisant la lecture d’un texte ou par le biais d’un exposé oral. La gagnante, Mme Wei Wang, est au centre de la photo, encadrée des finalistes. À l’arrière, on reconnaît Yves Servais, directeur général de l’AMDEQ, et Steve Mercier, professeur du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

BISTRO GASTRONOMIQUE

Chantale Arguin, présidente d’Arguin et associés, arpenteurs-géomètres, et de Groupe Trifide, a accepté la présidence d’honneur du 16e Bistro Gastronomique au profit des Œuvres Jean Lafrance, qui se tient ce soir, dès 18 h, au Bonne Entente de l’arrondissement Sainte-Foy. Les Œuvres Jean Lafrance offrent aux jeunes garçons en difficulté de Québec l’hébergement et le support nécessaires afin de les accompagner et de les soutenir dans le début de leur vie adulte. Renseignements : 418-681-3883. Le stationnement et une navette seront disponibles à l’église Saint-Benoît.

ANNIVERSAIRES

Olivier Racine Lessard (photo), journaliste, animateur radio (M FM, 102,9) et narrateur, 30 ans... Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à la radio (FM 93), 49 ans... Reese Witherspoon, actrice américaine, 42 ans... Elvis Stojko, athlète de patinage artistique, champion du monde en 1994, 1995 et 1997, médaillé olympique, 46 ans... Gilles Pelletier, comédien québécois, 93 ans.

DISPARUS

Le 22 mars 2017. Dallas Green (photo), 82 ans, ancien gérant du baseball majeur. Dallas Green a guidé les Phillies de Philadelphie à la conquête de la Série mondiale en 1980... 2017. John Thomas « Sib » Hashian, 67 ans, ex-batteur de la formation rock Boston... 2016. Rob Ford, 46 ans, maire de Toronto de 2010 à 2014... 2015. Denis Drolet, 56 ans, l’un des pionniers du Journal de Québec à titre de pressier pendant 34 ans.