Quand Jean-François Lisée fait un «retour vers le futur»...

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, voyage-t-il en DeLorean? Une de ses déclarations nous pousse à croire qu’il pourrait avoir fait un retour vers le futur...

En effet, lors d’un point de presse, jeudi, où il critiquait le gouvernement libéral pour avoir «abandonné la Montérégie à son triste sort», «la congestion» routière, M. Lisée a prononcé une phrase qui nous a laissés perplexes...

«D'abord, en 2015, on a su que le REM allait se rendre au Dix30, et donc on a su qu'il y aurait une pression supplémentaire sur la 30, considérable. 3 000 places de stationnement nouveau à un bout... enfin, à une jonction de la 30. Ils ont annoncé aussi, en mai 2017, qu'il y aurait des travaux à partir de l'an 2000, sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui va créer un enfer pendant deux ans. Donc, ils le savaient.»

Comment peut-on annoncer en mai 2017 qu’il y aurait des travaux à partir de l’an 2000?

M. Lisée, nous voulons savoir votre secret!