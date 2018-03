Québec se pare de vert pour la Saint-Patrick

La Ville de Québec a des airs de fête depuis jeudi alors que se sont amorcées les festivités de la Saint-Patrick. Au traditionnel défilé s’ajoute, pour une deuxième année, de nombreuses d’activités en Haute-Ville.

Le virage entrepris l’an dernier pour donner de l’ampleur à la fête se poursuit donc avec la participation de plusieurs commerces et restaurants du Vieux-Québec et du quartier Montcalm, invités jusqu’à samedi à porter les couleurs de l‘Irlande ou à mettre de l’avant ses saveurs.

Samedi, le neuvième défilé de la Saint-Patrick prendra d’assaut les rues de Québec et ses quelque 1000 participants. Les spectateurs pourront voir et entendre les groupes de cornemuses et de percussions des services de police de New York, Boston, Chicago et Toronto. Le cortège partira à 14h de l’école secondaire Saint-Patrick pour rejoindre l’hôtel de ville via l’avenue Cartier et la Grande-Allée.

«C’est devenu, certainement, un événement de choix en Amérique du Nord où fêter le printemps et la Saint-Patrick. On essaie d’être fidèle aux formules qui fonctionnent et d’évoluer en même temps pour toujours avoir quelque chose de neuf», a souligné le président du défilé, Terence Kerwin, jeudi, au moment de procéder à la levée du drapeau irlandais à l’hôtel de ville de Québec.

Le défilé a attiré plus de 50 000 personnes, l’an dernier, selon lui. «On en attend autant cette année», a-t-il prédit.

Pour tous

Les organisateurs promettent que tous y trouveront leur compte. Terrasses animées, bière verte, maquilleurs pour enfant, artistes de cirque et conteur irlandais sont notamment au programme en bordure du parcours.

L’événement sera aussi l’occasion de souligner le 175e anniversaire de la St Patrick’s High School, l’une des premières institutions destinées à la communauté irlandaise avec l’église Saint-Patrick, rappelle James Donovan, membre du conseil d’administration du défilé.

Sur plus d’un siècle, de 1832 à 1934, ce sont plus de 2 millions d’Irlandais qui ont transité par le port de Québec, l’une des principales portes d’entrée vers l’Amérique avec Chicago, Toronto, New York et Montréal, rappelle M. Donovan.

«Il y a une empreinte solide et une belle histoire en lien avec le chapitre irlandais à Québec», estime-t-il.

La programmation complète des festivités est disponible à l’adresse : http://saintpatrickquebec.com/.