Séries de la LHJMQ: les fleurs avant le pot pour les Remparts et les Islanders

Les Remparts et les Islanders de Charlottetown ont beau s’être affrontés seulement deux fois au cours de la saison régulière, les deux équipes vouent un grand respect l’une à l’autre. Pas de guerre de mots à prévoir entre Philippe Boucher et Jim Hulton!

Depuis le début de cette longue semaine de préparation qui culminera samedi par la présentation du match inaugural de ce huitième de final, l’entraîneur-chef des Remparts rappelle à qui veut l’entendre que la troupe de l’Île-du-Prince-Édouard représente un défi de taille, ayant terminé à seulement cinq points de ses joueurs avec sa neuvième position.

«C’est une équipe très bien structurée», a répété Boucher à l’issue de l’entraînement de jeudi sur la glace du Pavillon de la Jeunesse.

«La pression est sur les deux équipes et nous sommes deux bonnes équipes. Jim va être très déçu si son club n’avance pas en deuxième ronde et ce sera la même chose pour moi. On est deux équipes qui se ressemblent et qui ont eu le même genre de saison.»

Une affaire de gardiens

Hulton, qui sortira son sifflet vendredi après-midi au complexe des 3 Glaces, partage la vision de son homologue québécois en insistant sur la qualité des cerbères impliqués dans cette valse.

«Les deux équipes ont des gardiens exceptionnels. Nous avons beaucoup de respect pour Antoine Samuel, et Matthew Welsh a émergé parmi les meilleurs gardiens de la ligue. Chaque fois qu’il y a de bons gardiens impliqués, automatiquement, ce sera dur de marquer.

«Puis, ce sera du hockey de séries, ce qui veut dire que ça jouera serré et les deux équipes ont un échec-avant agressif. Quand on regarde les chiffres, il n’y a aucune indication que ce sera une série facile et courte, d’un côté comme de l’autre», a raconté au bout du fil le pilote des Islanders alors qu’il se trouvait dans l’autocar en direction de Québec, jeudi.

Âgé de 18 ans, Welsh a en effet été l’un des principaux artisans de la saison inattendue qu’ont connue les représentants de l’île reconnue pour ses pommes de terre, signant 31 victoires en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 2,76 et un pourcentage d’arrêts de ,907.

Après des débuts chancelants dans l’uniforme québécois, Samuel a bien fait paraître ses nouveaux patrons en fin de campagne, récoltant au final 15 victoires en 22 départs avec les Remparts, une moyenne de 2,29 et un taux efficacité de ,908.

Des négligés

La majorité des observateurs du monde du hockey junior voient les Diables rouges se faufiler en deuxième ronde. Les Islanders embrassent à merveille leur rôle d’équipe négligée auquel ils sont habitués.

«Je crois que si je regarde ce qui avait été écrit en septembre, nous n’avons pas eu beaucoup de crédit pour nos performances sur la glace puisque chaque publication que je lisais nous voyait non seulement rater les séries, mais aussi finir 18e sur 18 équipes. Nous avons eu une mentalité de underdogs toute la saison et le fait de commencer sur la route, c’est la continuité», a exposé Jim Hulton.

Boucher n’adhère cependant pas à ce concept à cause de la formule de la série qui obligera son équipe à disputer les matchs trois, quatre et cinq en territoire ennemi.

«Je ne commente jamais les prédictions. Huit et neuf, y a-t-il un underdog? Quand c’est une formule 2-3-2 et que tu t’en vas chez vous pour passer une semaine... Jim peut être d’accord avec vos prédictions, mais de là à dire qu’ils sont les underdogs, c’est un classique», a plaidé le grand patron des Remparts.

«Être à domicile, c’est être à domicile! [...] Nous allons tenter de prendre l’avantage en gagnant un match à Québec, mais je ne crois pas que le focus doit être mis sur le format [...] Puis, ce n’est pas le genre de série qui va se décider en quatre ou cinq matchs», a tranché l’entraîneur des Islanders.

Laberge et Dunn, jadis propulsés au sommet

Si Olivier Garneau et Andrew Picco peuvent se targuer d’avoir atteint la finale de la Coupe du Président dans le passé, leurs coéquipiers Pascal Laberge et Sam Dunn n’ont pas à rougir de leur bagage éliminatoire.

Ceux qui en seront à leur premier tournoi printanier avec les Remparts ont déjà vécu l’ivresse de la victoire à un niveau important : l’un avec les Grenadiers de Châteauguay en 2014 et le second avec les Cougars de Cobourg pas plus tard que l’an dernier.

«Je suis toujours meilleur quand il y a un enjeu. Ça a toujours été comme ça dans ma carrière, je ne sais pas pourquoi! Quand il y a un prix ou quelque chose, je trouve toujours le moyen de bien jouer», a rappelé Laberge, qui avait inscrit 24 points en 21 rencontres pour guider les Grenadiers vers le championnat des séries midget AAA.

«Je l’ai vécu ce que c’est de gagner. Certes, ce n’était pas au niveau junior, mais ça se ressemble un peu. Je sais que ça prend. En séries, ce sont les petits détails qui comptent beaucoup», a poursuivi l’espoir des Flyers de Philadelphie.

En confiance

Même s’il n’a jamais participé à la grande danse de la LHJMQ, Dunn ne souffre d’aucun complexe à l’approche du lancement de la série contre les Insulaires.

«Je me sens en confiance du fait que j’aie assez d’expérience en séries pour amener ça ici afin d’aider l’équipe», a soutenu le défenseur de 19 ans qui a remporté la Coupe RBC à Cobourg, le championnat junior A au Canada.

Preuve que Dunn n’en sera pas à son premier rodéo, l’Ontarien a employé le même langage que Laberge! «On peut marquer le nombre de buts qu’on veut, mais si on ne fait pas les petits détails, ça va nous rattraper.»

En vitesse

L’attaquant Philipp Kurashev et le défenseur Étienne Verrette avaient abandonné leur chandail vert, jeudi, signe qu’ils devraient jouer samedi même si Philippe Boucher ne voulait rien confirmer et qu’il était toujours impossible de s’entretenir avec Verrette, ennuyé par des douleurs au cou.