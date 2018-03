U2 ne répétera pas à Québec

Les rumeurs ne se sont pas concrétisées. U2 ne répétera pas au Colisée Pepsi en prévision de sa tournée Experience + Innocence 2018.

Certaines informations, lancées en novembre dernier, stipulaient que Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. s’installeraient durant deux ou trois semaines, à l’intérieur du Colisée Pepsi, en mars, pour répéter en prévision d’une série de 59 spectacles en Amérique du Nord et en Europe.

Porte-parole et conseiller en communication à la Ville de Québec, David O’Brien a confirmé que le projet de location du Colisée pour U2 ne s’était pas concrétisé.

« Le Colisée est de retour en hibernation depuis le départ du Cirque du Soleil », a-t-il indiqué, lors d’un échange de courriels.

Il a été impossible d’obtenir aucun détail concernant la nature des négociations avec le groupe et les raisons expliquant la non-concrétisation de ce projet.

Pas d’arrêt prévu

U2 a mis en ligne, la semaine dernière, un clip d’une trentaine de secondes où on peut voir la formation répéter la pièce Who’s Gonna Ride Your Wild Horses. Les musiciens sont dans un local de répétition qui n’a rien à voir avec un aréna ou un amphithéâtre.

Le quatuor répétera peut-être au BOK Center, à Tulsa, en Oklahoma, où il lancera, le 2 mai, sa tournée. L’amphithéâtre est libre les cinq jours précédant le concert.

Cette rumeur, concernant les répétitions au Colisée Pepsi, avait aussi ramené l’éventualité d’un premier concert à Québec pour U2.

Tout indique, selon les informations obtenues par Le Journal, que la célèbre formation, qui s’arrêtera au Centre Bell les 5 et 6 juin, ne s’arrêtera dans la Vieille Capitale lors de cette série de spectacles. Tous les espoirs reposent sur un éventuel prolongement de cette tournée.