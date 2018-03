Un piège à éviter pour l’Océanic

« C’est le piège inverse quand on nous plaçait seizièmes cette année. Il faut rester pragmatique. Les Wildcats étaient l’une des meilleures équipes de la ligue jusqu’au début de novembre. Ils ont eu beaucoup de blessures et beaucoup de choses se sont passées. Ils peuvent racheter leur saison en jouant du hockey plus inspiré. Ils ont une attaque dévastatrice et l’un des bons avantages numériques du circuit. (Notre victoire) ne passera pas comme une lettre à la poste », indique le pilote de l’Océanic.

« Tout se passe dans la tête si tu veux bien performer. On ne ressent pas plus de pression même si ce sont les séries, mais c’est certain que l’enjeu est plus grand. La préparation est beaucoup plus intense dans le junior que dans le midget AAA. Il faudra jouer serré parce que Moncton est capable de marquer beaucoup de buts », croit Lafrenière.