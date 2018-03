Une fenêtre internationale pour deux jeunes skieurs de Québec

Deux jeunes skieurs de la région de Québec se frotteront à l’élite mondiale des moins de 16 ans de leur sport, le mois prochain.

Grâce à leurs performances aux plus récents championnats canadiens U16 qui se sont déroulés en Ontario plus tôt ce mois-ci, Louis Latulippe (Mont-Sainte-Anne) et Édouard Turmel (Stoneham), membres du club Skibec Alpin, participeront respectivement à la Whistler Cup, en Colombie-Britannique, et à la Scara, à Val d’Isère, en France.

Si la compétition qui se tiendra dans l’Ouest du pays du 12 au 15 avril se veut la plus importante en Amérique pour les athlètes de cet âge, celle qui prendra d’assaut les Alpes françaises du 3 au 6 avril rassemblera quelque 1500 skieurs de 32 nations.

«L’an prochain, ils rentrent sur le circuit FIS qui regroupe des skieurs de tous les âges. Ça va être difficile pour eux, alors ils s’en vont là-bas pour aller chercher de l'expérience. Pour la Scara, Édouard pourra découvrir ce qu’est le circuit européen. On a une couple de bons skieurs, ici, mais là, il en pleut!

«Les gars ont des objectifs en tête et ils veulent se rendre loin dans le ski alpin. Ils vont pouvoir se comparer parmi les meilleurs», a noté l’entraîneur-chef du club Skibec Alpin, Antony Hérisset, qui se consacre à former les plus beaux espoirs de la discipline.

Couronné à l’épreuve de slalom des championnats nationaux, Latulippe fera partie de l’équipe canadienne à la Whistler Cup en compagnie de sept autres skieurs prometteurs.

«Alpine Canada voulait que les meilleurs jeunes aillent à la Whistler Cup étant donné que ça se passe au Canada. Après, on a décidé que les trois autres meilleurs gars et filles iraient à la Scara. La Scara est-elle une meilleure compétition? On pense que oui, car ça se passe en Europe et dans notre sport, les meilleurs skieurs sont en Europe», estime Hérisset.

À noter que Justine Lamontagne, du Mont-Sainte-Anne, participera aussi à la compétition en sol français en vertu de ses résultats aux championnats canadiens : une septième place au cumulatif et une médaille de bronze au combiné alpin.