Bloc québécois: Martine Ouellet perd encore des appuis

OTTAWA | Une trentaine d’organisations locales du Bloc québécois exigent un vote de confiance rapidement sur le leadership de Martine Ouellet, qui a perdu cette semaine son chef de cabinet à Ottawa.

Des représentants de circonscription bloquistes ont tenu un point de presse vendredi matin à Trois-Rivières, exigeant que les membres soient consultés sur l’avenir politique de leur chef Martine Ouellet d’ici la fin du mois de mai.

En tout, 25 organisations de circonscriptions font la demande d’un vote de confiance le plus rapidement possible, 2 réclament sa démission et une exige en plus le départ du président du parti.

Selon la députée Marilène Gill, l’une des trois élus restés fidèles à Mme Ouellet en février, il ne serait pas juste de demander l’avis des membres aussi tôt, au plus fort de la crise.

« Est-ce qu’on élit une chef par putch? À toutes les fois que ça ne fonctionne pas, on sort dans les médias et on essaie de pousser [la chef] au bord du précipice? Comme indépendantiste, comme démocrate, ce n’est pas ce que je souhaite d’un parti », a-t-elle déclaré.

Martine Ouellet a annoncé lundi qu’un vote de confiance accompagnera un « référendum » sur les orientations du parti. Des détails de ce vote seront discutés samedi lors une rencontre du Bureau général, à Montréal.

Cela survient alors que Martine Ouellet se retrouve sans chef de cabinet. Mathias Boulianne a quitté ses fonctions dimanche, parce que la « pression de la crise [au Bloc] était trop forte », selon l’attaché de presse de Martine Ouellet, Antoni Gilbert.

M. Boulianne était un employé du député et président du parti, Mario Beaulieu, « prêté » à Martine Ouellet depuis le départ d’un autre chef de cabinet, Louis-Philippe Dubois, lors d’une première crise en juin dernier.

Jeudi, Mario Beaulieu a refusé de dire s’il soutient toujours sa chef, même s’il était l’un de ses derniers députés encore fidèles.