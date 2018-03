Denis Coderre devient conseiller spécial chez Stingray

L’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, est désormais conseiller spécial en matière de stratégie et développement international pour l’entreprise montréalaise Singray qui offre des services de diffusion de musique.

L’entreprise souhaite notamment profiter de l’expertise de l’ancien maire de Montréal pour l’aider à se développer sur le marché local et international.

«À l’heure où plus de 50 % de nos revenus proviennent de l’extérieur du Canada, notre stratégie de croissance mise plus que jamais sur l’expansion internationale, a souligné Éric Boyko, président de l’entreprise, dans un communiqué publié vendredi. La direction chevronnée et la réputation établie de M. Coderre sur les marchés internationaux procureront à Stingray un avantage concurrentiel non négligeable.»

De son côté, M. Coderre a indiqué qu’il était «emballé» à l’idée de cette collaboration. «Stingray est un fleuron de l’industrie canadienne du divertissement, et un excellent exemple de notre culture entrepreneuriale. Je suis enchanté par la perspective de travailler en étroite collaboration avec Éric Boyko et l’équipe de direction», a-t-il déclaré.