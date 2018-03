Dix secondes

La durée moyenne d’un câlin est de trois secondes. Ce n’est tellement pas assez. Quand un câlin se dessine entre deux personnes qui s’aiment bien, beaucoup ou pas mal, il faut en profiter au moins pendant 10 secondes. Je l’ai toujours pensé. Que ce soit ma blonde, mon fils, mon frère, un bon chum ou une amie que je suis content de revoir, j’adore les tenir dans mes bras.

Le docteur en psychologie, Jan Astrom confirme que cette douce étreinte diminue le stress, la fatigue et même la douleur. Elle éloigne la dépression et renforce aussi le système immunitaire. Des scientifiques de l’Université de Miami ont constaté une croissance plus rapide chez les bébés prématurés, une baisse du taux de glucose chez les enfants diabétiques lorsqu’ils sont enlacés, câlinés. Les câlins favorisent la sécrétion d’ocytocine appelée aussi l’hormone du bonheur.

Le docteur Philippe Jaffé (Université de Genève) affirme que le câlin est un geste crucial qui permet, ne serait-ce qu’un instant, de briser cette barrière naturelle invisible qui nous sépare. Il se produit généralement une accélération du rythme cardiaque et on réduit le sentiment d’isolement.

Vous voulez faire plaisir à une personne âgée ? Prenez-la dans vos bras, appuyez votre tête contre la sienne.

Le record du plus gros câlin du monde a été réalisé au Canada en 1998. Ce jour-là à Winnipeg, 462 personnes bien collées se sont échangé une chaleur humaine bienfaisante.

De ce temps-là, je pratique avec Manon.

Paquet

On sait tous que la permanente est temporaire.

À Québec, on l’appelle Radio-Poubelle parce qu’elle se fait ramasser toutes les semaines.

C’est le chat qui est assis devant l’ordinateur et qui dit : « J’ai fait tous les calculs et on ne peut vraiment pas se permettre d’avoir un chien. »

Si vous ne réussissez jamais rien du premier coup, le parachute n’est pas pour vous.

« Chu peut-être alcoolo, mais au moins j’ai de la cuite dans les idées. »

« Ce que femme veut, Dieu le vend. »

Le guichet automatique m’a dit que j’avais une insuffisance de fonds. Le pire, c’est que je ne faisais que passer devant.

Plusieurs amoureux sont séparés par le mariage.

Une pub de Cialis, est-ce que c’est une bande-annonce ?

