La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches vous invite à voir la pièce de théâtre En Alzh’amour, pour aider à mieux ressentir et comprendre la réalité des personnes vivant avec une maladie cognitive et de leurs proches aidants, qui sera présentée à 22 reprises dans l’ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches entre le 6 avril et le 29 novembre. L’entrée est gratuite. Renseignements : www.alzheimerchap.qc.ca ou 418 387-1230 ou sans frais au 1 888 387-1230.

Euphoria, le spectacle-bénéfice de l’équipe du comité Production Culturelle de l’Université Laval, se tient ce soir, dès 18 h 30, sur la scène de la Salle Multi du Complexe Méduse à Québec. La totalité des fonds amassés sera remise à la Fondation Sourdine, qui soutient l’École Oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds. Les billets seront disponibles à la porte du Complexe Méduse.

Philanthroforce

Lancé en février 2017, Philanthroforce est un comité formé d’une dizaine d’employés du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et de sa Fondation qui souhaitait multiplier les initiatives philanthropiques solidaires et rassembleuses afin de permettre la réalisation de projets dédiés à la communauté. Le 1er projet a vu le jour récemment alors que des reproductions d’œuvres majeures du MNBAQ occupent désormais des lieux significatifs pour égayer les espaces publics du Centre mère-enfant Soleil. Sur la photo, de gauche à droite : Annie Talbot, présidente-directrice générale, Fondation du MNBAQ ; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec ; Lucie Grenier, représentant le CHU de Québec-Université Laval ; et Caroline Drolet, directrice clientèle, santé de la mère et de l’enfant, CHU de Québec-Université Laval.

3, 2, 1, action !

L’École de Cinéma et Télévision de Québec tiendra ses portes ouvertes du printemps le mercredi 4 avril de 18 h à 20 h. Au programme, pour le grand public : visite de l’école, rencontres avec des professionnels du cinéma, séances d’information sur l’école et ses programmes, et l’expérience d’un plateau de tournage. Fondée à Québec en 2004, l’École de Cinéma et Télévision de Québec se distingue par ses formations pratiques (20 % théorique, 80 % pratique), intensives (5 mois) et axées sur le marché du travail. Entrée gratuite sans réservation. www.ectq.com

Belles & Bum

Le restaurateur charlevoisien Érick Tremblay a célébré son 40e anniversaire de naissance cette semaine (le mardi 20 mars). Si vous passez dans le coin, arrêtez-vous au Resto-Pub Belles & Bum, du 623, boulevard de Comporté, à La Malbaie, afin de saluer le sympathique « Bum ». Sur la photo, Érick est en compagnie de sa conjointe Julie Tremblay, qui est aussi depuis deux ans sa partenaire d’affaires (la Belle) de Belles & Bum. Bonne fête en retard Érick !

Anniversaires

Eugenie Victoria Helena Mountbatten-Windsor (photo), princesse Eugénie d’York, fille du Prince Andrew et de Sara Ferguson, 28 ans... Richard Garneau, ex-chef des finances et ex-vice-président exécutif de Maax... Ricardo Zonta, ex-pilote brésilien de F1, 42 ans... Chaka Khan, chanteuse, soliste de Rufus, 65 ans... Marie Malavoy, ex-députée de Taillon (PQ) à l’Assemblée nationale (2006-2014), 70 ans.

Disparus