Ensemble pour sauver des vies

Des familles éprouvées par la maladie, mais aussi des survivants ayant bénéficié de soins spécialisés, ont souligné ensemble l’importance de la recherche lors du Bal des Grands romantiques de la Fondation du CHU de Québec, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

Devant plus de 750 personnes du milieu des affaires, les responsables de l’événement ont annoncé qu’ils avaient remporté le prix du meilleur événement-bénéfice canadien la semaine dernière à Toronto.

« C’est une notoriété philanthropique importante pour nous. La Fondation est innovante, performante et influente », a expliqué Marie-Claude Paré, présidente de la Fondation du CHU de Québec.

Photo Annie T. Roussel Marie-Claude Paré

Fondation du CHU de Québec

Parmi les invités, Éliane Bouchard avait une raison de sourire après avoir terminé ses traitements en janvier dernier pour un lymphome non hodgkinien.

« Sans la recherche, j’en avais pour un mois et demi à vivre. Je ne serais pas là aujourd’hui. Mon cancer était très agressif. Maintenant, je n’ai plus aucune trace et je suis guérie. C’est une belle chance que j’ai de pouvoir être présente et de dire aux gens de donner pour sauver d’autres vies », a précisé la femme de 38 ans, mère de deux enfants.

Cette 24e édition a permis d’amasser plus de 610 000 $, un montant qui servira à faire avancer les soins spécialisés offerts au CHU de Québec-Université Laval.

Rôle crucial

« C’est très significatif. Notre mère était très importante et c’est comme lui rendre hommage. Son cancer de la peau s’est étendu pour être généralisé vers la fin », explique Elliot Baldwin, 14 ans, accompagné de son père Patrick.

« Une fois aux soins palliatifs, elle a bénéficié de la massothérapie pour la soulager. En fin de vie, les petits détails font la différence. C’est plus facile. Ça fait moins mal », a ajouté sa sœur Mélodie, qui a réalisé une vidéo présentée au public. Leur mère, Isabelle Giguère, est décédée au mois d’août 2016 à l’âge de 45 ans.

La Fondation du CHU de Québec joue un rôle crucial auprès du CHU de Québec-Université Laval, le plus grand centre de soins spécialisés au Québec. Elle permet la réalisation de quelque 350 projets par année dans les cinq hôpitaux.