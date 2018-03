Étienne Moisan veut montrer ses talents diversifiés

WINNIPEG | Étienne Moisan souhaite mettre en valeur sa polyvalence à l’occasion du camp national d’évaluation de la LCF qui débute samedi à Winnipeg en présence d’une cinquantaine des meilleurs espoirs au pays.

Le demi inséré du Rouge et Or de l’Université Laval ne renversera pas tout sur son passage au sprint de 40 verges, mais il compte retenir l’attention d’une autre façon. « Je veux démontrer que je suis polyvalent, a expliqué Moisan. Je suis capable de bloquer, de contribuer en offensive et de jouer sur les unités spéciales, ce qui est rare pour un receveur dans la LCF. C’est important pour un Canadien de jouer partout. »

« Justin (Éthier) m’a fait confiance et il m’a utilisé partout, poursuit le produit des Cheetahs de Vanier. Je peux bloquer en protection et sur le jeu au sol. Je peux évoluer comme ailier rapproché. J’ai touché à tout dans l’attaque l’an dernier. J’ai adoré que Justin joue avec moi. »

En vitrine

Partant en 2017 pour la première fois de sa carrière, Moisan a éclos. « Ça me prenait au moins une bonne saison pour montrer ce que je pouvais faire en offensive, a indiqué l’auteur de 27 réceptions pour 385 verges et trois majeurs. Tout s’est mis à débouler à compter du Défi Est-Ouest en mai où j’ai connu un bon match. Ce fut une belle vitrine et mon nom est depuis sur la mappe. C’est drôle parce que j’ai reçu mon invitation à la dernière minute. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n’avais pas été invité. »

Moisan se pointe à Winnipeg dans une bien meilleure forme qu’en mai dernier au Défi Est-Ouest. « Parce que j’avais reçu mon invitation à la dernière minute, je n’avais eu aucune préparation, a-t-il expliqué. Mes tests n’avaient pas super bien été. Je vais mieux faire assurément cette fois-ci. Je pourrais surprendre dans mes sauts. Je m’attends à me retrouver parmi les meilleurs receveurs pour les tests. »

« C’est un gros événement, mais je ne suis pas nerveux, ajoute Moisan. Ça fait un bout que je le sais que je vais participer au camp national. Je suis très excité et j’ai très, très hâte. Je suis prêt. »

Entrevue avec les Alouettes

Moisan aura un programme chargé à l’extérieur du terrain. Il a obtenu la confirmation de six entrevues.

« Les Alouettes et toutes les autres équipes de l’Est veulent me rencontrer, a-t-il indiqué. J’ai posé quelques questions à Félix (Faubert-Lussier), comment il trouvait Hamilton. Je vais aussi rencontrer Winnipeg et Edmonton. Je suis content, mais je ne me fais pas d’idées. Parfois, l’équipe qui va te repêcher ne t’a pas reçu en entrevue. »