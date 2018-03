Facebook: la cote de notoriété pourrait dégringoler

Le plus gros réseau social de la planète arrive cette année au 25e rang des entreprises les plus admirées des Québécois, en hausse de quatre points.

« On s’en va de plus en plus vers l’époque des montagnes russes ou de l’effet yoyo pour les entreprises. Il s’agit que vous ayez une mauvaise nouvelle, et bang ! La réaction dans l’opinion publique est immédiate », observe le vice-président Recherche, chez Léger, Christian Bourque.