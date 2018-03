Hamilton sonne la charge

Lewis Hamilton a confirmé ses ambitions en réalisant le chrono le plus rapide de la première séance d’essais libres en prévision du Grand Prix d’Australie de F1 qui sera disputé dimanche à Melbourne.

Le Britannique, quadruple champion du monde, a parcouru le circuit d’Albert Park en 1 min 24,026s à bord de sa Mercedes pour devancer son coéquipier Valtteri Bottas par un peu plus d’une demi-seconde.

Le Néerlandais Max Verstappen s’est classé troisième au volant da sa Red Bull, concédant sept dixièmes de seconde au meneur.

Les Ferrari de Kimi Räikkönen et de Sebastian Vettel, gagnant de cette course l’an dernier, ont suivi dans l’ordre.

Daniel Ricciardo (Red Bull), Romain Grosjean (Haas), Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Renault) et Stoffel Vandoorne (McLaren) ont complété le groupe des 10 premiers.

Dur pour Stroll et Williams

Cette première séance d’essais libres en vue de la première étape de la saison n’a pas été de tout repos pour Lance Stroll qui a dû se contenter de la 15e position sur les 20 engagés.

Le pilote montréalais s’est notamment plaint de l’instabilité du train arrière de sa Williams. Il a été relégué à 2,6 secondes de Hamilton.

Son coéquipier, le Russe Sergey Sirotkin, à ses débuts officiels en F1, a fait mieux avec la 12e place.

Un terrain de jeu pour les champions du monde

Le Grand Prix d’Australie est une affaire de champions du monde. Au cours des 12 dernières années, tous ses vainqueurs ont en effet un point en commun : ils ont été titrés en F1.

Le dernier pilote à avoir remporté cette première épreuve de la saison sans être champion est l’Italien Giancarlo Fisichella en... 2005, à bord de sa Renault.

Depuis ce temps, Jenson Button (2009, 2010 et 2012) l’a gagné trois fois, Räikkönen (2007 et 2013), Hamilton (2008 et 2015), Vettel (2011 et 2017) et Nico Rosberg (2014 et 2016) en deux occasions et Fernando Alonso, une fois en 2006.

Des qualifications sous la pluie ?

Si le temps a été splendide lors de cette première journée des essais libres, il pourrait en être autrement pour la troisième et ultime séance d’entraînement ainsi que les qualifications puisque les prévisions météo font état d’un risque de précipitations de... 100 % pour la journée de demain à Melbourne.

Voilà certes un facteur qui pourrait fausser les données et permettre à des pilotes habiles sous la pluie comme Stroll (rappelez-vous son exploit à Monza l’an dernier où il s’était élancé sur la première rangée) d’améliorer leur sort sur la grille de départ.

La F1 en chiffres

3

Avec Romain Grosjean (Haas), Pierre Gasly (Toro Rosso) et Esteban Ocon (Force India), la France compte, pour la première fois depuis 2014, trois pilotes titulaires en F1, la plus forte représentativité d’un pays en F1 cette année. La Finlande, l’Allemagne et l’Espagne suivent avec deux pilotes chacune.

5

Le Britannique Lewis Hamilton et l’Allemand Sebastian Vettel convoitent une cinquième couronne mondiale pour rejoindre ainsi Juan Manuel Fangio. Le recordman est Michael Schumacher avec sept titres.

9

De sept, la gamme de pneus Pirelli est portée à neuf cette année avec l’arrivée de deux nouvelles gommes pour la chaussée sèche : super dur et hyper tendre.

14

En kilos, l’augmentation du poids d’une F1 en raison du nouveau dispositif de protection frontale nommé « Halo », rendu obligatoire en 2018.

19

À 19 ans, le Québécois Lance Stroll est le plus jeune pilote du plateau devant Max Verstappen (20), Charles Leclerc (20) et Esteban Ocon (21). En revanche, Kimi Räikkönen (38) et Fernando Alonso (36) sont les plus âgés.

21

Du jamais-vu en F1, la saison comportera 21 escales en 2018 avec le retour des Grands Prix de France, absent depuis 10 ans, et d’Allemagne. En contrepartie, le Grand Prix de Malaisie est retiré du calendrier.

Résultats 2017

Sebastin Vettel Ferrari 57 tours en 1 h 24 min 11,672 s Lewis Hamilton Mercedes à 9,975 s Valtteri Bottas Mercedes à 11,250 s Kimi Räikkönen Ferrari à 22,393 s Max Verstappen Red Bull à 28,827 s Felipe Massa Williams à 1 min 23,386 s Sergio Perez Force India à 1 tour Carlos Sainz Jr. Toro Rosso à 1 tour Daniil Kvyat Toro Rosso à 1 tour Esteban Ocon Force India à 1 tour Nico Hulkenberg Force India à 1 tour Antonio Giovinazzi Sauber à 2 tour Stoffel Vandoorne McLaren à 2 tour

Abandons

Fernando Alonso McLaren à 3 tours Kevin Magnussen Haas à 7 tours Lance Stroll Williams à 12 tours Daniel Ricciardo Red Bull à 28 tours Marcus Ericsson Sauber à 32 tours Jolyon Palmer Renault à 39 tours Romain Grosjean Hass à 41 tours

Position de tête : Lewis Hamilton (Mercedes) en 1 min 22,188 s

Meilleur tour en course : Kimi Räikkönen (Ferrari) en 1 min 26,538 s (au 56e tour)

Grand Prix d’Australie

1re étape du Championnat du monde

► 5,303 km

► 16 virages

► 58

Nombre de tours

► 307,574 km

Distance totale

Récents vainqueurs

2016

Nico Rosberg (Mercedes)

2015

Lewis Hamilton (Mercedes)

2014

Nico Räikkönen (Lotus)

2012

Jenson Button (McLaren)

2011

Sebastien Vettel (Red Bull)