L’amitié gars-fille, ça existe?

Je suis chanceuse, mon chum est à l’aise avec mes amis de gars. (Surtout ceux qui sont en couple ou qui font de la calvitie.) Moi, au contraire, je préfère quand mon chum a déjà fréquenté ses amies. S’il a tâté le terrain – en fait, s’il a tâté tout court – et qu’il a décidé que ça n’irait pas plus loin, ce n’est pas pour rien. Une fois que tu sais que l’amour ne peut pas pousser dans ce champ-là, l’ambiguïté de la relation peut se tasser et faire place à une grande amitié florissante. En résumé fille: couche avec tes chums de gars et votre amitié devrait fonctionner.

Mais il est intéressant de se demander ce que ça apporte, l'amitié gars-fille.

Rien de plus qu’une amitié entre filles ou entre gars. L’amitié, c’est censé être un bonus dans ta vie. Un complément. Un plus. Et l’amitié, ça se passe entre humains, pas entre organes génitaux.

Je crois qu’on a beaucoup de préjugés à cause de l’hétérosexisme: on suppose qu’il y a un potentiel amoureux ou sexuel avec tout le monde du sexe opposé. La femme est un objet de désir et l’homme est un être de pulsion avec les hormones dans le tapis, dans la nappe pis dans les rideaux. Mais l’homosexualité, là-dedans? Les lesbiennes ne peuvent pas avoir d’amies filles? Et les bisexuels? Ils ne peuvent pas avoir d’amis du tout?

Les gens qui ne croient pas à l'amitié gars-fille ont des arguments un peu saugrenus:

«Oui, mais, même s’il ne se passe rien, tu peux être attiré quand même.»

Ça, c'est con. L'attirance, ce n'est pas un péché! Si t’es au régime et que tu fais juste zieuter ton May West, ça ne compte pas comme une tricherie. L’humain est capable de se contrôler. Moi, des fois, quand je descends les marches du métro, j’ai le goût de pousser un inconnu, «juste pour voir». Mais je sais que ça blesserait quelqu’un et je n’ai pas besoin de l’essayer pour comprendre que ce n’est pas la meilleure des idées.

«Oui, mais il y en a toujours un qui s’attache.»

Oui. C’est ça, le but de l’amitié. De s’attacher et de créer des liens. Devinez quoi! Les sentiments, c’est fluide, ça évolue. Si ça se transforme en amour, tant mieux pour eux! Et breaking news: l’amour et l’affection ne sont pas réservés au couple, parce que ton partenaire ne peut pas combler tous tes besoins. C’est pour ça que ça prend des fuckfriends!

«OK, mais à force de vous fréquenter sur une base régulière, vous allez tomber amoureux.»

Donc, tous ceux du sexe opposé que tu fréquentes régulièrement sont à risque de devenir la proie de ton amour incontrôlable? Ton boss, ton beau-père, l’homme bedonnant d’un certain âge qui publie tes textes dans le Sac de chips? Tu n’as pas envie de coucher avec toutes les personnes du sexe opposé, franchement! De toute façon, même si tu en as le goût, ça ne veut pas dire que c’est réciproque, t’es pas si hot, tsé!



C’est sûr que l’amitié gars-fille peut être un peu plus limitée. Quand t’es une fille, tu ne peux pas avoir le même genre de relation avec tes chums de gars qu’avec tes chums de filles. Parce que les amitiés entre filles sont WILD. Moi, en tout cas, il n’y a pas un de mes amis de gars avec qui je serais à l’aise de dormir en cuillère pour le fun ou que je laisserais m’aider avec un poil incarné dans l’aine!

Anyways, souvent, le plus difficile, ce n’est pas d’avoir des amis du sexe opposé, c’est d’accepter ceux de ton partenaire! Si t’as peur que ta blonde tombe amoureuse de son ami de gars, si t’as peur d’être insuffisant ou si tu crois qu’en matière de complémentarité, tu devrais lui suffire... Toi, ce n’est pas d’une amie du sexe opposé dont t’as besoin, c’est d’un peu d’estime de toi!

Qu’on y croie ou pas, c’est notre choix. Mais si ton partenaire t’empêche d’avoir des amis du sexe opposé ou te culpabilise chaque fois que tu vois tes amis, DOMPE-MOI CE TROU DE PET! Ou investissez dans un bon psy! Mais pas un psy du sexe opposé, parce qu’on ne sait jamais, il pourrait finir par s’attacher.

► Vous pouvez entendre Rosalie Bonenfant sur les ondes du 107,3 Rouge tous les vendredis matin à 7 h 30.