Le jour où Tremblay a affronté Stroman...

Les Québécois devraient avoir l’occasion d’applaudir le lanceur Marcus Stroman la semaine prochaine au Stade olympique, mais le jeune Nicolas Tremblay, lui, a plutôt eu l’étrange privilège de l’affronter le week-end dernier.

«Une expérience comme celle-là, ça arrive une fois dans une vie, a commenté l’adolescent de 16 ans originaire de Mont-Saint-Hilaire, lorsque joint au téléphone. C’est vraiment un privilège car ce n’est pas tout le monde qui peut dire qu’il a déjà affronté un lanceur comme lui.»

Membre de l’équipe canadienne junior, Tremblay se souviendra longtemps du samedi 17 mars 2018, jour où les siens ont livré un match préparatoire face aux les Blue Jays de Toronto, à Dunedin, en Floride.

«C’était un peu une surprise pour moi d’être dans la formation pour ce match, a avoué Tremblay. Je l’ai su dans l’autobus pendant qu’on se rendait au match quand le line-up de départ a été publié sur Instagram.»

Voilà comment on annonce désormais aux joueurs, en 2018, qu’ils participeront à une rencontre... Tremblay était non seulement dans la formation, mais il se retrouvait au premier rang des frappeurs.

«On savait que Stroman serait le lanceur partant et que Russell Martin allait débuter le match comme receveur, a raconté Tremblay. Disons que je suis devenu un peu nerveux.»

Accueilli par Russell Martin

Même Martin a remarqué la nervosité du jeune homme quand il est arrivé au bâton en début de match.

«Au départ, je ne savais pas qui était le premier frappeur et je l’ai accueilli avec quelques mots en anglais, mais il m’a répondu en français, a lui-même raconté le receveur des Blue Jays, interrogé à ce sujet. C’est là que je me suis rendu compte que c’était un petit gars de chez nous. Je lui ai simplement dit de relaxer et je lui ai souhaité bonne chance.

«Ça reste une expérience inoubliable pour ces jeunes de l’équipe nationale junior, a décrit Martin. Je me souviens quand j’étais jeune. Pour moi, tous les joueurs du baseball majeur m’impressionnaient.»

C’est maintenant au tour du receveur québécois d’impressionner les plus jeunes.

Un pied à côté

Face à Stroman, Tremblay aura finalement été retiré sur un ballon à l’arrêt-court.

«J’avais un compte d’une balle et une prise quand j’ai touché à la balle, mais sur le deuxième pitch, il m’a envoyé une "sinker" et je pense que je suis passé un pied à côté», a décrit Tremblay, en riant de bon cœur.

À son retour au Québec au terme du camp d’entraînement de l’équipe junior en Floride, Tremblay devait avoir l’occasion de revoir Stroman au monticule, en début de semaine prochaine, au Stade olympique. Cette fois, dans le cadre de ces matchs préparatoires entre les Jays et les Cardinals de St. Louis lundi et mardi, Tremblay sera plutôt dans les gradins, un peu moins nerveux, en train de vendre des billets moitié-moité pour encourager le baseball québécois.