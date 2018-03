Les pandas quittent Toronto pour Calgary

TORONTO – Les pandas géants confiés par la Chine au Canada s’installent au Zoo de Calgary après avoir passé cinq années au Zoo de Toronto.

«Nous tenons à remercier sincèrement le public et les médias pour leur incroyable soutien au cours des cinq dernières années et pour l'immense soutien et l'affection qu'ils ont témoignés aux pandas géants», a fait savoir l’établissement torontois.

Les deux pandas géants, Da Mao et Er Shun, sont arrivés au jardin zoologique de Toronto il y a cinq ans. Depuis, deux bébés pandas sont nés: Jia Panpan (ce qui signifie «espoir canadien» en mandarin) et Jia Yueyue («joie canadienne» en mandarin) sont nés en octobre 2015.

Vendredi, le Zoo de Toronto a assuré que le processus de déplacement s'est très bien déroulé. C’est la compagnie aérienne FedEx qui s’occupe de ce délicat déménagement. Il sera possible de voir les animaux dès le 7 mai prochain.

Da Mao et Er Shun passeront cinq ans au Zoo de Calgary tandis que les plus jeunes devront partir pour la Chine après près d’un an, selon Global News.