L’inflation atteint 2,2 % en février au Canada

OTTAWA – L’indice des prix à la consommation (IPC) a affiché une forte croissance d’une année à l’autre en février, à 2,2 %, a rapporté Statistique Canada vendredi.

En janvier, la hausse avait été plus modeste, à 1,7 %.

C’est le secteur de l’énergie, dont les coûts ont crû de 5,3 %, qui a connu l’augmentation la plus marquée par rapport à février 2017. En janvier, le même secteur avait crû de 2,4 %, soit plus de deux fois moins. D’une année à l’autre, les prix de l’essence ont fait un bond de 12,6 % et ceux du gaz naturel de 0,8 %.

L'IPC a de plus augmenté en raison des voyages organisés (+18,1 %), de l'achat des véhicules automobiles (+1,2 %), des services d'accès internet (+6,0 %), des vêtements pour femmes (+3,0 %) et des aliments achetés au restaurant (+0,6 %).

En revanche, les fruits frais (-3,5 %), l'essence (-0,7 %), les services de téléphonie (-0,8 %), l'équipement informatique et les dispositifs numériques (-1,5 %) ainsi que les boissons non alcoolisées (-2,1 %) ont baissé.