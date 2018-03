Milos Raonic et Vasek Pospisil passent au tour suivant

Les Canadiens Milos Raonic et Vasek Pospisil ont remporté leurs matchs de deuxième tour, vendredi, au tournoi de Miami.

Raonic, 20e tête de série et 25e au classement de l'ATP, a défait le Suédois Mikael Ymer, 407e au monde et détenteur d'un laissez-passer des organisateurs, en deux manches de 6-3 et 6-3.

Toujours aussi dominant au service, Raonic a réussi 16 as. Il a sauvé les deux seules balles de bris auxquelles il a fait face. L’Ontarien a pour sa part brisé Ymer trois fois en quatre occasions.

Au prochain tour, Raonic croisera le fer avec l'Argentin Diego Schwartzman, 13e favori et 16e au monde.

Plus tard en journée, Pospisil a surpris le Russe Andrey Rublev, 27e favori et 34e joueur mondial, en deux manches de 7-6 (5) et 6-4.

Le Britanno-Colombien de 27 ans, qui occupe le 77e rang mondial, a réussi à combler un retard de 4-0 en première manche pour finalement se donner un point de set à 6-5. Il est également revenu de l’arrière 3-0 au bris d’égalité pour enlever la manche. Le Canadien a ensuite brisé son adversaire tôt en deuxième manche pour filer vers la victoire.

Pospisil a réussi quatre as et a commis six doubles fautes contre Rublev.

Au troisième tour, il se mesurera au Croate Marin Cilic, deuxième favori et troisième joueur mondial. Cilic a remporté ses deux affrontements en carrière contre Pospisil.

L’Ontarien Denis Shapovalov disputera quant à lui son match de deuxième tour samedi, contre le Bosnien Damir Dzumhur, 24e favori.

Bouchard éliminée en double

Du côté féminin, la Québécoise Eugenie Bouchard et sa partenaire américaine Sloane Stephens ont été éliminées au premier tour de la compétition en double. Elles se sont inclinées en trois manches de 4-6, 6-4 et 10-6 face aux premières favorites, les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina.