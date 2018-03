Mission: étonner les fans

Comme toutes les équipes engagées dans les séries de la LHJMQ, les Remparts veulent gagner. Le contraire serait étonnant. Sauf que la bande de Philippe Boucher entamera la grande danse printanière comme huitième favorite, et c’est surtout avec la mission d’étonner la planète hockey junior qu’elle fonde ses espoirs.

Les Remparts briseront enfin la glace au premier tour éliminatoire contre les Islanders de Charlottetown, samedi après-midi (15 h), au Centre Vidéotron, une semaine après la conclusion de la saison régulière.

La question est simple. La formation québécoise peut-elle surprendre au cours des prochaines semaines au point de se faufiler jusqu’en finale de la Coupe du Président et espérer soulever le précieux trophée ? Le capitaine Matthew Boucher, qui vivra son dernier tour de piste au sein du hockey junior durant ces présentes séries, est clair.

« Je suis convaincu que oui. Depuis Noël, on est l’une des équipes de l’heure et on joue vraiment du bon hockey. Il y a beaucoup de parité dans la ligue. Blainville-Boisbriand a dominé durant la saison, mais on a vu que Val-d’Or a joué un bon match [jeudi]. Tout peut arriver, n’importe qui peut battre n’importe qui et je suis convaincu qu’on peut causer des surprises », jurait l’attaquant au sortir du dernier entraînement au Pavillon de la Jeunesse, à quelques heures du déclenchement des hostilités.

La nostalgie pour plus tard

Impatient que la série démarre enfin, Boucher avoue ne pas encore avoir pensé à la fin de son stage junior, même si cela surviendra plus tôt que tard. Il n’en a que pour l’objectif que ses coéquipiers et lui se sont fixé.

« Honnêtement, je ne suis pas trop nostalgique. Je suis vraiment concentré à la bonne place et je veux faire un bout de chemin en séries, et ultimement gagner la coupe. Je suis certain qu’une fois que ce sera fini, je vais être nostalgique, mais pour l’instant, je suis concentré sur la première série », reconnaît le centre qui pivote un trio avec Olivier Garneau et Louis-Filip Côté.

Le capitaine des Remparts chaussera finalement les patins en séries dans l’uniforme sanctifié en pleine santé, ce qui était loin d’être le cas à ses deux premiers essais dans la Vieille Capitale. Son large sourire en disait long sur sa satisfaction. « C’est le fun ! »

Des croyants

S’il se montre plus prudent dans ses propos, son entraîneur – et paternel – Philippe Boucher nourrit les mêmes ambitions au final. Les Remparts tenteront de remporter un premier duel éliminatoire depuis 2015, après avoir été balayés dès le tour initial lors des deux dernières années qui ont servi à la reconstruction post-Coupe Memorial.

« L’avenir va nous le dire [si on va surprendre]. On croit en nos chances, comme toutes les équipes. Le meilleur exemple, c’est que Val-d’Or a failli battre l’Armada, hier [jeudi]. C’est ça, les séries. C’est ça dans la LNH et la LHJMQ s’en va vers ça, soit de la parité et des surprises en première ronde », a mentionné le Diable en chef.

Les pics de démolition ayant disparu, Boucher père et ses acolytes ont pu apercevoir la lumière au bout du tunnel tout au long de la campagne. Maintenant à proximité de celle-ci, ils pourront tester son intensité à partir de cet après-midi.

« Quand tu demandes la coupe Memorial, il y aura une reconstruction. On ne voulait pas que j’utilise le mot au début, mais c’est ça. Le but était de laisser aller nos meilleurs joueurs [à la première année et à la deuxième année suivant le tournoi de la Coupe Memorial] qu’étaient les Brouillard, Murphy, Booth et MacDougall.

« Cette année, on voulait garder nos joueurs et voir ce qu’on allait faire. On voulait avoir une bonne saison. Cela a bien été jusqu’à maintenant, et on espère que ça va se continuer. »

Face-à-face

Remparts | 40-22-6 (86 pts, 8e)

Contre les Islanders 1-0-1

Eff. A.N. 19,5 % (12 e )

) Eff. D.N. 81,4 % (6 e )

) Buts marqués | 227

Buts accordés | 202

Meilleurs marqueurs

Matthew Boucher | 69 pts

Philipp Kurashev | 60 pts

Olivier Garneau | 50 pts

Islanders | 37-24-7 (81 pts, 9e)

Contre les Remparts 1-0-1

Eff. A.N. 15,1 % (17 e )

) Eff. D.N. 80,2 % (9 e )

) Buts marqués | 209

Buts accordés | 219

Meilleurs marqueurs

Derek Gentile | 61 pts

Daniel Hardie | 53 pts

Keith Getson | 49 pts

Réservistes : du renfort pour le voyage

Comme cela avait été le cas lors du dernier voyage de la saison en Abitibi, il y a quelques semaines, les attaquants Gabriel Montreuil et Xavier Cormier sont de retour dans l’entourage des Remparts. Les deux joueurs de 16 ans appartenant au Blizzard du Séminaire Saint-François se sont exercés avec l’équipe, hier, et sauteront à bord de l’autocar qui conduira la troupe québécoise à Charlottetown à partir de lundi matin. Montreuil a participé à deux rencontres durant le calendrier régulier, alors que Cormier a été habillé à une reprise.

Les Islanders sont prêts à jouer les trouble-fêtes

Le défenseur des Islanders, Pierre-Olivier Joseph, n’a que faire des prédictions qui donnent une victoire serrée aux Remparts dans ce huitième de finale, tout comme le reste de ses coéquipiers. « Il ne faut pas écouter ce qui se passe à l’extérieur. Si on avait fait ça, on aurait écouté les gens qui disaient qu’on allait finir 18es [...] On a eu la maturité de ne pas écouter ce qui se passait à l’extérieur. On a prouvé le contraire au monde et on va juste continuer à faire ça dans cette série », a affirmé le longiligne arrière, un choix de première ronde des Coyotes de l’Arizona en juin dernier.