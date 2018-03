Voici 5 grille-pains pour du pain divin!

Après la machine à café, le grille-pain est probablement le petit électroménager le plus sollicité à l’heure du déjeuner. Difficile de résister au parfum du pain grillé!

Le duo

Photo courtoisie, Canadian Tire

Ce four combiné à un grille-pain, conçu par Hamilton Beach, permet d’économiser de l’espace sur le comptoir. Non seulement il est possible d’y faire cuire une pizza de neuf pouces en faisant bien gratiner son fromage, mais des tranches de pain glissées dans l’espace prévu pour elles sur le dessus de l’appareil en ressortiront rôties. Deux petits électroménagers en un seul !

Le commode

Photo courtoisie, KitchenAid

Le grille-pain à longues et larges fentes de KitchenAid peut accueillir quatre tranches de pain en même temps ou deux tranches de votre pain artisanal préféré, dont la forme, l’épaisseur et la longueur peuvent varier. Couleurs offertes : Empire rouge, Onyx noir et Contour Silver.

Le transparent

Photo courtoisie, Linen Chest

Regardez par le hublot en verre de ce grille-pain «Viewpro» de Cuisinart et vous saurez si vos tranches de pain sont suffisamment rôties. Ses éléments au quartz et sa diffusion de chaleur unique permettent d’obtenir une ou deux tranches uniformément grillées.

Le rétro

Photo courtoisie, Linen Chest

Qu’il a fière allure, ce grille-pain nommé «Icona» de Delonghi avec son revêtement laqué rouge et ses détails chromés! Réglez l’intensité de grillage désirée ou choisissez l’action à réaliser (réchauffer, décongeler, griller un bagel d’un seul côté).

L’élégant

Photo courtoisie, Despres Laporte

Le grill, les pinces et les diverses possibilités de programmation de ce grille-pain design VOLO de Bugatti offrent un haut degré de professionnalisme. Les tranches de pain de 12,5 x 12.5 cm y entrent et en sortent automatiquement. La grille supérieure peut recevoir des tranches de grande dimension en plus d’être utilisée comme petit plateau de service. Quant au ramasse-miettes, il est camouflé dans le socle chromé de l’appareil