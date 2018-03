Transport collectif: le gouvernement réserve 87 millions $ à Lévis pour les voies réservées et l’interconnexion

Le gouvernement du Québec vient de réserver 87 millions $ à la Ville de Lévis pour son projet d’aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture. Ce projet «favorisera une interconnexion entre les deux rives», explique-t-on également.

Il s’agit là de l’annonce faite vendredi en fin de matinée par pas moins de trois ministres – Pierre Arcand, Dominique Vien et Véronyque Tremblay – accompagnés du maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Photo courtoisie, Ville de Lévis

«Une somme totale de 80 millions $ est réservée au Plan québécois des infrastructures pour les quatre prochaines années», peut-on lire dans un communiqué de presse. Aussi, un montant de 7,9 millions $ est alloué à la Société de transport de Lévis (STLévis) «afin qu’elle complète les études nécessaires pour développer son plan d’affaires». Il y aurait ainsi 3,5 millions d’études pour le réseau de Lévis et 4,4 millions $ pour l’interconnexion.

Selon un document obtenu par Le Journal plus tôt cette semaine, le maire de Lévis exigeait l’obtention de 70 millions $, soit 3,5 millions $ pour les études préliminaires, 1,6 million $ pour l’acquisition d’un système de priorisation des feux et 66 millions $ pour la réalisation du projet. Le gouvernement lui a donc accordé encore plus que ce qu’il demandait, écrivait-on.

Gilles Lehouillier s’est félicité de l’annonce des sommes pour son projet de voies réservées. «Nous atteignons également notre objectif de coordonner la réalisation des études sur l’interconnexion des deux rives», a-t-il indiqué.

Photo courtoisie, Ville de Lévis

Vendredi dernier, le maire de Lévis avait pourtant vertement critiqué le gouvernement au moment du dévoilement du projet de transport structurant de la Ville de Québec. «Youhou, on existe!», avait-il lancé à l’attention du premier ministre Philippe Couillard.

Projet de voies réservées sur trois tronçons achalandés

♦ La route des Rivières, entre le chemin Olivier et le pont de Québec

♦ Le boulevard Guillaume-Couture, entre le chemin du Sault et la rue de Mercure

♦ Le boulevard Guillaume-Couture, entre la route du Président-Kennedy et la route Monseigneur-Bourget