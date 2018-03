Un homme suspecté de vol de roulotte trace le chemin aux policiers

Un homme suspecté de vol de roulotte aurait facilité la tâche aux policiers qui souhaitaient le retrouver: les pattes stabilisatrices de la roulotte, qu'il aurait omis de retirer, ont laissé sur l'asphalte des traces menant jusqu’à lui.

Les événements se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le secteur de Beauport.

Le suspect se serait emparé d'une roulotte neuve qui était attachée au véhicule de son propriétaire, devant la résidence de ce dernier.

«Les patrouilleurs ont rapidement localisé la roulotte volée environ six kilomètres plus loin sur la rue des Trois-Saults, et ce, en suivant les traces laissées par la roulotte sur l’asphalte», a indiqué Cyndi Paré, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Le suspect, un homme de 48 ans, n’avait pas pris la peine d’attacher adéquatement la roulotte à son véhicule, auquel elle n'était retenue que par des chaînes.

Les patrouilleurs ont procédé à l’arrestation de l’homme de Québec pour vol, recel, possession d’outils de cambriolage, conduite durant interdiction, non-respect d’engagement et possession de stupéfiants. Son véhicule a également été saisi.

Le suspect est détenu et sera rencontré ce vendredi matin par les enquêteurs. Il devrait comparaître ce vendredi également au palais de justice de Québec.