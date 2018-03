Une bonne soirée pour Connor McDavid

Connor McDavid a connu une soirée productive avec deux buts et deux mentions d’aide dans un gain de 6-2 des Oilers d’Edmonton contre les Sénateurs, jeudi soir, à Ottawa.

Avec cette récolte, McDavid compte maintenant 94 points en 74 rencontres depuis le début de la saison. Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay, demeure présentement le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey, avec 95 points.

Drake Caggiula, avec un doublé, et Ryan Nugent-Hopkins, avec un but et deux mentions d’aide, ont également contribué à la victoire des Oilers. L’autre filet des visiteurs a été inscrit par Ty Rattie.

Chez les Sénateurs, Matt Duchene a inscrit son 23e but de la saison tandis que Filip Chlapik a complété la marque.

Le gardien des Sénateurs Craig Anderson a fait face à 38 lancers pendant la soirée, cédant six fois. Cam Talbot a pour sa part réalisé 33 arrêts devant le filet des Oilers.