Volkswagen dévoile un nouveau Touareg, mais boude le Canada

Le Volkswagen Touareg n’est pas mort!

Le constructeur de Wolfsburg a fait la présentation d’une toute nouvelle génération de ce cousin éloigné du Porsche Cayenne, apparu pour une première fois en 2002.

Plus long et plus large qu’auparavant, le nouveau Touareg adopte une nouvelle calandre surdimensionnée qui nous rappelle celle du nouveau Tiguan et de la Jetta 2019.

Volkswagen Touareg 2019

À l’intérieur, un gigantesque écran tactile de 15 pouces prend à peu près tout l’espace qu’il y a sur le tableau de bord. Un autre écran, le «digital cockpit» qu’on a déjà vu chez Audi, est positionné devant le conducteur.

Volkswagen Touareg 2019

Sous le capot, une panoplie de moteurs à essence et au diesel est offerte. Volkswagen parle même d’une variante hybride.

Pas mal, n’est-ce pas? Mais ne vous attachez pas trop vite, car Volks n’a aucune intention de commercialiser le Touareg 2019 en Amérique du Nord. Chez nous, c’est l’Atlas qui a désormais le mandat de séduire les amateurs de gros VUS. Le Touareg, lui, se concentrera sur la Chine et l’Europe.

Construit en Amérique du Nord pour les nord-américains, le Volkswagen Atlas a en quelque sorte signé l’arrêt de mort du Touareg au Canada et aux États-Unis. Le Tiguan, pour sa part, propose un gabarit beaucoup plus gros qu’avant. Tout ça rend la commercialisation nord-américaine du nouveau Touareg inintéressante aux yeux Volkswagen.