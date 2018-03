Christian Dumont et Michelle Méthot sont à la recherche des étudiants et étudiantes qui ont terminé leur secondaire en 1977 à la polyvalente de Charny soit l’école secondaire Les Etchemins, et ce, en prévision des Retrouvailles 40 ans plus tard qui se tiendront lors d’une soirée prévue le samedi 7 avril à la polyvalente de Charny.

Un site web (www.esle1977.weebly.com) et une page Facebook (finissantsesle1977) sont en ligne pour plus de détails sinon voici les numéros de téléphone de Christian 418 580-5695 et Michelle 418 561-9097.

Vous avez toujours rêvé de faire de la télévision et avez de bonnes idées d’émissions ? MAtv Québec vous invite à lire les critères et à soumettre vos projets à www.matv.ca. Qui sait, on vous verra peut-être dans la prochaine programmation.

Tristesse Photo courtoisie

Un dernier hommage sera rendu aujourd’hui à Me François Rouette (photo), décédé le 12 mars dernier à l’âge de 67 ans. Avocat associé propriétaire, et chef du secteur de droit des transports, chez Cain Lamarre de Québec, Me Rouette a aussi été impliqué dans le baseball pendant de nombreuses années. Il siégeait sur le conseil d’administration du programme Sport-études baseball depuis 2005. Il était le président des Diamants de Québec depuis 2014. Il a aussi été le président des Monarques de Lévis au Midget AAA pendant les années précédant sa présidence des Diamants. La famille se réunira pour accueillir ceux et celles qui veulent lui rendre hommage, de 12 h à 16 h, aujourd’hui au Cercle de la Garnison situé au 97, rue Saint-Louis à Québec.

Bravo Théo Photo courtoisie

Quatre golfeurs de la Côte-Nord ont célébré récemment le premier trou d’un coup en carrière de Théo Poirier, membre au club de golf de Cap-Rouge. L’exploit s’est déroulé sur le parcours du Lago Mar Country Club de Plantation en Floride. Sur la photo dans l’ordre habituel : Raymond Lewis, Théo Poirier, Perry Marcoux et Réal Ringuette (Tim Hortons).

Coupe des Requins Photo courtoisie

Je vous présente le grand gagnant de la Coupe et le responsable de la Ligue des Requins Golfeurs de Waterside Village à Hypoluxo en Floride. La compétition existe depuis maintenant 15 ans et regroupe des golfeurs habitant le complexe de condos qui est situé à 15 minutes au sud de West Palm Beach et qui compte plus de 400 unités détenues à forte majorité (85 %) par des Québécois. Sur la photo, à gauche, le gagnant 2018, Daniel Provencher, et Guy Paquin, organisateur et responsable de la LGR.

Anniversaires Photo courtoisie

Roger T. Drolet (photo), cofondateur et rédacteur de QuebecInfoMusique.com, créé en 1999 qui regroupe 738 biographies et discographies d’artistes québécois de tous genres et de toutes époques, 66 ans... Pierre Harvey, ingénieur recherche et développement chez New West, le père d’Alex Harvey, 61 ans... Philippe Boucher, directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec (LHJMQ) 45 ans... Gaby Drolet, chroniqueur à la circulation (www.circulationquebec.com)... Pierre Poitras, de Pierre Poitras Communication, Concept et Stratégie... Corneille, chanteur 41 ans... Peyton Manning, ex-quart-arrière de la NFL (Denver), 42 ans... Angèle Dubeau, violoniste, 56 ans... Pat Price, défenseur avec les Nordiques de 1982 à 1987, 63 ans... David Suzuki, généticien, environnementaliste, 82 ans.

Disparus Photo courtoisie