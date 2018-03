Accusé d’avoir poignardé son coloc à 281 reprises, il est déclaré non criminellement responsable

TORONTO – Un Torontois de 31 ans qui était accusé d’avoir tué son colocataire de 281 coups de couteau en février 2016 vient d’être reconnu non criminellement responsable au terme de deux heures de procès.

Le juge a tranché que Shafaq Joya n’était pas criminellement responsable de cet homicide effroyable, le magistrat ayant retenu la recommandation commune de la Couronne et de la défense.

Selon Global News, qui se réfère à un exposé conjoint des faits, Joya se trouvait au sous-sol de sa résidence de la Ville Reine quand il a entendu une voix forte lui ordonner de tuer son colocataire de 19 ans, Mohamed Milon, un étudiant de l’Université de Toronto originaire du Bangladesh. Il croyait que Milon était un démon et une voix lui disait: «Tue-le avant qu'il ne te tue».

La police, qui a fait la macabre découverte à cause d’une proche de l’accusé qui s’inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles, a statué que la victime a été poignardée 281 fois.

Des blessures ont été recensées à la tête, au nez, à la bouche et à tous les organes principaux du corps de Milon. On avait même tenté de retirer son cœur, ainsi qu’une partie de son foie et de sa mâchoire.

Le lendemain du meurtre, Joya, qui s’était caché dans le vide sanitaire de sa maison, est réapparu en sous-vêtements et était recouvert d’un simple drap. Les policiers l’attendaient pour le cueillir et l’ont arrêté après qu’il eut répondu de manière cohérente à leurs questions. Il a alors soutenu avoir été attaqué par Milon.

Sur la scène de crime, les autorités ont retrouvé un gros couteau.

Tant les spécialistes consultés par la Couronne que par la défense ont conclu que Joya, au moment de ce meurtre, souffrait d’un épisode psychotique lié à la schizophrénie qu’on lui avait diagnostiquée en 2012.

La Commission de révision de l’Ontario se penchera sur le dossier de Joya pour déterminer le traitement auquel il devra se soumettre.